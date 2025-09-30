मलाइका अरोड़ा के वर्कआउट रूटीन का हिस्सा हैं ये एक्सरसाइज, जिनके जरिए वह रहती हैं फिट

मलाइका अरोड़ा लाखों लोगों की फिटनेस आइकॉन बन चुकी हैं। वह अपनी सेहत को हमेशा से प्राथमिकता देती आई हैं और बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह अक्सर अपने वर्कआउट रूटीन के वीडियो साझा करती रहती हैं, जो लोगों को प्रेरणा देते हैं। अब मलाइका ने 5 एक्सरसाइज करते हुए वीडियो साझा किया है, जिनकी मदद से पैरों और निचले शरीर की ताकत बढ़ती है। ये सभी बैरे एक्सरसाइज हैं, जो बैले डांस से प्रेरित हैं।

#1 सूमो स्क्वाट के साथ हील रेज मलाइका का रूटीन सूमो स्क्वाट के साथ हील रेज बैरे एक्सरसाइज से शुरू होता है। इसके लिए अपने पैरों को कमर की चौड़ाई से ज्यादा फैलाकर खड़ी हो जाएं। इसके बाद अपने पंजों को थोड़ा बाहर की ओर रखें और हल्का-सा उठा लें। एक हाथ से बैरे वाले स्टैंड को पकड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़कर सूमो स्क्वाट करें और वापस सीधे खड़ी हो जाएं। इस एक्सरसाइज के जरिए आपकी जांघों और क्वाड्रिसेप्स की ताकत बढ़ जाएगी।

#2 लेग किकबैक इसके बाद मलाइका लेग किकबैक एक्सरसाइज करती हैं, जो निचले शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके लिए बैरे वाले स्टैंड को दोनों हाथों से पकड़कर खड़ी हो जाएं। अब अपने एक पैर को पीछे की और सीधा उठा लें। इस दौरान अपने पेट को कसा हुआ रखें। पैर को पहले ऊपर उठाएं, फिर नीचे लाएं और इस प्रक्रिया को कई बार दोहराती रहें। इससे पैर मजबूत होंगे और स्थिरता भी बेहतर हो जाएगी।

#3 स्क्वाट मलाइका वीडियो में बैरे स्टैंड का सहारा लेकर स्क्वाट करती नजर आ रही हैं। यह एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स पर जोर डालती है, जिससे पैर और निचला शरीर मजबूत हो जाता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों पैरों को फैलाकर खड़ी हो जाएं। दोनों हाथों से बैरे स्टैंड को पकड़ें और शरीर को ऊपर-नीचे करें। इस दौरान अपनी पीठ सीधी रखें, शरीर को कसा हुआ रखें और लंबी सांसें लेती रहें।

#4 स्क्वाट के साथ काफ रेज मलाइका की अगली एक्सरसाइज स्क्वाट और काफ रेज का संयोजन है। इससे न केवल निचले शरीर की ताकत बढ़ती है, बल्कि संतुलन भी बेहतर होता है। इसके लिए सबसे पहले एक हाथ से बैरे स्टैंड को पकड़ लें और पैरों को फैला लें। आपके पैर वैसे ही फैले होने चाहिए, जैसे स्क्वाट करते समय रहते हैं। अब शरीर को सीधा रखें और अपनी एड़ियों को ऊपर-नीचे करें। इससे पैरों की सभी मांसपेशियां सक्रीय होंगी।