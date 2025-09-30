घर पर आसानी से उगाएं हरी प्याज, बहुत आसान है तरीका

सब्जियों में स्वाद और रंग जोड़ने के साथ-साथ कई पोषक तत्व प्रदान करने वाले प्याज की कई किस्में होती हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले प्याज को कुछ हफ्तों के लिए पानी में रखने से उससे नए प्याज उग सकते हैं? जी हां, यह संभव है और ऐसा करके घर पर हरी प्याज उगाना भी आसान है। आइए जानते हैं कि घर पर हरी प्याज उगाने का तरीका क्या है।

सब्जी हरी प्याज क्या है? हरी प्याज एक प्रकार का प्याज है, जो आकार में छोटा और हरे रंग का होता है। इसका स्वाद प्याज की तरह होता है, लेकिन इसमें हल्की सी मिठास होती है। यह सलाद, सूप, स्टर-फ्राई और कई अन्य व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है। हरी प्याज विटामिन-C, विटामिन-K और फाइबर से भरपूर होता है, जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाता है।

स्टेप-1 पानी में लगाएं हरी प्याज घर पर हरी प्याज उगाने के लिए सबसे पहले एक प्याज को बीच से काट लें और उसे पानी से भरे गिलास में डाल दें। ध्यान रखें कि प्याज का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ हो। इस तरह से प्याज में नई जड़ें विकसित होती हैं। इस प्रक्रिया को रोजाना दो बार करना होता है, जिसमें एक बार सुबह और दूसरी बार शाम के समय पानी बदलना होता है।

स्टेप-2 धूप में रखें प्याज को पानी में रखने के बाद उसे धूप में रखें ताकि वह अच्छी तरह से विकसित हो सके। धूप से प्याज में नई जड़ें तेजी से बढ़ती हैं और वह हरा-भरा हो जाता है। इससे प्याज का सेवन करने से आपके शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा धूप में रखने से प्याज का स्वाद भी बढ़ता है, जिससे वह सलाद, सूप और अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल के लिए बेहतरीन बनता है।

स्टेप-3 मिट्टी में लगाएं जब हरी प्याज की जड़ें लगभग 5-7 सेंटीमीटर लंबी हो जाएं तो उसे मिट्टी में लगा दें। इसके लिए नरम और उपजाऊ मिट्टी का चयन करें, जो अच्छी तरह से पानी निकाल सके। प्याज को मिट्टी में इस तरह लगाएं कि उसकी जड़ें पूरी तरह से मिट्टी के संपर्क में रहें और केवल हरी पत्तियां बाहर रहें। इस प्रक्रिया से प्याज तेजी से बढ़ता है और जल्द ही तैयार हो जाता है।