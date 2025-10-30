पैची फाउंडेशन को ठीक करने के लिए अपनाएं ये 5 मेकअप हैक्स

फाउंडेशन का इस्तेमाल चेहरे की असमानताओं को छिपाने और एक समान रंगत देने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार फाउंडेशन पैच के रूप में चेहरे पर फैल सकता है, जिससे त्वचा का लुक खराब हो जाता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी मेकअप हैक्स का उपयोग किया जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप हैक्स बताते हैं, जिन्हें आजमाकर पैची फाउंडेशन को ठीक किया जा सकता है।

#1 प्राइमर का करें इस्तेमाल फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए सबसे पहले प्राइमर का इस्तेमाल करें। प्राइमर त्वचा की सतह को चिकना बनाता है और फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। इसे लगाने से पहले त्वचा को अच्छी तरह साफ करें और फिर प्राइमर को हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। इससे फाउंडेशन एक समान तरीके से फैलता है और पैची नहीं लगता है।

#2 सही ब्रश या स्पंज का चयन करें फाउंडेशन लगाने के लिए सही ब्रश या स्पंज का चयन करना बहुत जरूरी है। ब्रश से फाउंडेशन लगाने से यह गहराई तक पहुंचता है और त्वचा को अच्छी तरह ढकता है, वहीं स्पंज से फाउंडेशन को हल्के हाथों से मिलाना आसान होता है। दोनों उपकरणों का सही उपयोग करने से फाउंडेशन पैची नहीं लगता और त्वचा का लुक बेहतरीन बना रहता है। इसलिए अपने मेकअप किट में दोनों ही उपकरणों को शामिल करें।

#3 हल्का पाउडर लगाएं फाउंडेशन सेट करने के लिए हल्का पाउडर लगाना बहुत जरूरी है। पाउडर त्वचा को चिकनाई से बचाता है और फाउंडेशन को लंबे समय तक टिका रहता है। इसे लगाने से पहले फाउंडेशन पूरी तरह सूख जाना चाहिए ताकि पाउडर अच्छी तरह से काम कर सके। पाउडर को हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं, खासकर उन जगहों पर जहां पसीना आने की संभावना अधिक होती है। इससे आपका मेकअप पूरे दिन सही बना रहेगा।

#4 मेकअप सेटिंग स्प्रे का उपयोग करें मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लंबे समय तक टिका रखने में मदद करता है। इसे लगाने से आपका मेकअप ताजा दिखता रहता है और किसी भी प्रकार के पैच बनने की संभावना कम होती है। मेकअप पूरा होने के बाद चेहरे पर हल्के हाथों से स्प्रे छिड़कें और कुछ सेकंड तक सूखने दें। यह स्प्रे त्वचा को नमी देता है और फाउंडेशन को एक समान बनाता है, जिससे आपका लुक बेहतरीन रहता है।