किसी शादी में जाने वाली हैं? मेकअप करते समय इन बातों का रखें ध्यान

शादी का मौसम आते ही हर महिला के मन में एक अलग ही उत्साह होता है, खासकर जब बात शादी में जाने की हो। ऐसे में हर महिला चाहती है कि वह सबसे सुंदर दिखे और उसकी तैयारी पूरी तरह से बेहतरीन हो। अगर आप किसी शादी में जाने वाली हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका मेकअप न सिर्फ सुंदर दिखे बल्कि लंबे समय तक टिका भी रहे और आरामदायक भी हो।

#1 त्वचा को तैयार करें शादी का मेकअप करने से पहले कुछ दिनों तक त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करें, टोनर का इस्तेमाल करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे आपकी त्वचा तरोताजा और चमकदार दिखेगी। साथ ही अगर आपके पास समय हो तो तीन-चार दिन पहले फेशियल करवा लें। यह आपके चेहरे की गहराई से सफाई करेगा और उसे निखारेगा।

#2 मेकअप बेस पर दें ध्यान मेकअप बेस सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि इससे आपके चेहरे की चमक और निखार झलकती है। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें और फिर प्राइमर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे। इसके बाद फाउंडेशन लगाएं, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाती हो। फाउंडेशन को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि आपका चेहरा एक समान दिखे। अंत में सेटिंग पाउडर लगाकर अपने मेकअप बेस को पूरा करें।

#3 आंखों पर दें ध्यान आंखें चेहरे की जान होती हैं इसलिए इन्हें सजाने में कोई कसर न छोड़ें। आईशैडो, आईलाइनर और मस्कारा का सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंखें बड़ी-बड़ी और आकर्षक दिखें। अगर आप चाहें तो नकली पलकों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत दिखेंगी। इसके अलावा आईब्रो को भी सही आकार दें ताकि आपकी आंखें पूरी तरह से तैयार दिखें।

#4 लिपस्टिक का चयन हो सही लिपस्टिक का चुनाव करते समय अपने कपड़ों के रंग और डिजाइन का ध्यान रखें। अगर आपके कपड़े लाल या गहरे रंग के हैं तो हल्के रंग की लिपस्टिक चुनें, जो आपके लुक को पूरा करें, वहीं अगर आपके कपड़े हल्के रंग के हैं तो गहरे रंग की लिपस्टिक जैसे लाल या बैंगनी चुनें। इसके अलावा लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम लगाना न भूलें ताकि होंठ सूखे न दिखें और मुलायम रहें।