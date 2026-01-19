तैलीय त्वचा की महिलाएं मेकअप करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी त्वचा तैलीय है, तो आप अक्सर इस बात से परेशान रहती होंगी कि मेकअप करते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर जब बात गर्मियों की हो। तैलीय त्वचा वालों के लिए गर्मियों में मेकअप करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पसीने और नमी के कारण मेकअप जल्दी बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप तैलीय त्वचा पर गर्मियों में मेकअप करते समय ध्यान रख सकती हैं।

#1 सही प्राइमर का करें चयन तैलीय त्वचा वालों के लिए प्राइमर का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसा प्राइमर चुनें, जो तेल को नियंत्रित कर सके और चेहरे को सूखा रखे। इसके अतिरिक्त ऐसा प्राइमर चुनें, जो लंबे समय तक टिका रहे और पसीने और नमी के प्रभाव से प्रभावित न हो। सही प्राइमर न केवल आपके मेकअप को सेट रखने में मदद करेगा बल्कि चेहरे की अतिरिक्त चमक को भी नियंत्रित करेगा।

#2 फाउंडेशन हो सूखा फाउंडेशन का चयन करते समय भी ध्यान दें कि वह सूखा हो। पाउडर फाउंडेशन तैलीय त्वचा के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को सोख लेता है और चेहरे की चमक को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह लंबे समय तक टिका रहता है और पसीने और नमी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। पाउडर फाउंडेशन आपके मेकअप को सेट रखने में मदद करेगा और आपको एक साफ और निखरी हुई त्वचा का एहसास दिलाएगा।

#3 कंसीलर का इस्तेमाल करें अगर आपको चेहरे पर दाग-धब्बे या काले घेरे हैं तो उन्हें छिपाने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल करें। हमेशा ऐसे कंसीलर का चयन करें, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो और पाउडर हो। इससे आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा और चेहरे पर चिकनाहट नहीं आएगी। कंसीलर का सही चयन आपके चेहरे की खामियों को छिपाने में मदद करेगा और आपको एक निखरी हुई त्वचा का एहसास दिलाएगा।

#4 पाउडर ब्लश और ब्रॉन्जर का भी करें इस्तेमाल ब्लश और ब्रोंजर का चयन करते समय भी पाउडर उत्पादों का ही चयन करें। शिमर जैसे उत्पाद तैलीय त्वचा पर चिकनाहट बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका मेकअप जल्दी बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा सूखे उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। इससे न केवल आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा बल्कि चेहरा अधिक चमकदार और साफ दिखेगा। पाउडर उत्पाद आपकी त्वचा को एक स्वस्थ और निखरी हुई लुक देंगे।