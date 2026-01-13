लंबे समय तक चलने वाली शादियों में इस तरह से करें मेकअप, नहीं होगी कोई परेशानी

शादियां अक्सर कई घंटों तक चलती हैं और इस दौरान पसीना आना या हल्का धुंधलापन आना आम बात है। ऐसे में मेकअप को ताजा और बेदाग बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, कुछ स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स का उपयोग करके आप अपने मेकअप को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देंगे, जो आपकी शादी के दिन आपको बेहतरीन दिखाने में मदद करेंगे।

#1 प्राइमर का इस्तेमाल करें प्राइमर आपके मेकअप की बुनियाद होती है। यह त्वचा की बनावट को सुधारता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है। शादी के दिन सबसे पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करें और फिर प्राइमर लगाएं। इससे आपका मेकअप न केवल लंबे समय तक चलेगा बल्कि चेहरे की चमक भी बढ़ेगी। प्राइमर लगाने से फाउंडेशन और कंसीलर भी आसानी से लगते हैं और त्वचा की देखभाल होती है।

#2 वॉटरप्रूफ काजल और मस्कारा चुनें आंखों का मेकअप खासतौर पर अहम होता है क्योंकि शादी के दौरान आपको कई भावनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा वॉटरप्रूफ काजल और मस्कारा चुनें ताकि वे पसीने या आंसुओं से धुंधले न हों। इससे आपकी आंखें ताजा दिखेंगी और आपका लुक बेदाग रहेगा। इसके अलावा वॉटरप्रूफ आंखों का मेकअप लंबे समय तक टिकता है और आपको पूरे दिन बिना किसी चिंता के अपने लुक का आनंद लेने की सुविधा मिलती है।

Advertisement

#3 लिपस्टिक पर ध्यान दें लिपस्टिक आपके चेहरे की पहचान होती है, इसलिए इसे चुनते समय ध्यान रखें कि वह लंबे समय तक टिकने वाली हो। मैट लिपस्टिक या लंबे वक्त तक टिकने वाली लिपस्टिक आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये घंटों तक टिकती हैं और बार-बार ताज़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आप लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम का उपयोग कर सकते हैं ताकि होंठ सूखे न हों और मुलायम रहें।

Advertisement

#4 सेटिंग स्प्रे का उपयोग करें सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को सेट करने में मदद करता है और उसे लंबे समय तक बनाए रखता है। शादी के बाद जब आप थकी हुई महसूस करेंगी तो सेटिंग स्प्रे का छिड़काव करें ताकि आपका मेकअप ताजा दिखे। इसे चेहरे पर समान रूप से छिड़कें और थोड़ी देर सूखने दें। यह आपके चेहरे को ताजा महसूस करवाएगा और मेकअप को बेदाग बनाए रखेगा, जिससे आप पूरे दिन खूबसूरत दिखेंगी।