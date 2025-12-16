क्रिसमस पार्टी के लिए इस तरह से करें मेकअप, लगेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत

क्रिसमस का त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन दुनियाभर के कई देशों में क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी क्रिसमस पार्टी का हिस्सा बनने जा रही हैं तो आपकी तैयारी सही होनी चाहिए, खासकर अगर मेकअप की बात करें तो यह आपके लुक को खास बना सकता है। आइए जानते हैं कि क्रिसमस पार्टी के लिए किस तरह का मेकअप करना अच्छा है।

#1 मेकअप बेस बनाएं किसी भी मेकअप की शुरुआत बेस से होती है। इसके लिए सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार प्राइमर लगाएं, फिर काले घेरे और मुंहासों को छुपाने के लिए कंसीलर का उपयोग करें। इसके बाद फाउंडेशन लगाएं और गालों पर हल्का-सा रंग लगाकर ब्लश करें। अंत में चेहरे को सेट करने के लिए हल्का पाउडर लगाएं। इस तरह से आपके चेहरे पर मेकअप बेस तैयार होगा।

#2 आंखों को बनाएं आकर्षक आंखों को सुंदर बनाने के लिए पलकों पर हल्का गुलाबी या बेज रंग का आईशैडो लगाएं। आंखों के कोनों में चांदी या सुनहरे रंग का आईशैडो लगाएं। पलकों के नीचे काजल लगाकर उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर काजल पर हल्का-सा चमकीला पाउडर लगाएं। अंत में पलकों पर मस्कारा लगाएं। इस तरह आंखों का मेकअप पूरा होगा।

#3 होंठों को ऐसे बनाएं खूबसूरत होंठों को सुंदर बनाने के लिए पहले होंठों पर लिप बाम लगाएं। इससे होंठ मुलायम रहेंगे और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहेगी। इसके बाद अपने पसंदीदा रंग की लिपस्टिक लगाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक और भी खास लगे तो लिपस्टिक लगाने के बाद होंठों पर हल्का-सा चमकदार ग्लॉस लगाएं। आप चाहें तो लिपस्टिक के बाद हल्का-सा हाईलाइटर भी लगा सकती हैं।

