मेकअप सेटिंग पाउडर बनाम मेकअप सेटिंग स्प्रे: क्या है अंतर और किसका करें इस्तेमाल?

मेकअप सेटिंग प्रोडक्ट्स आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि, कई लोग इन्हें एक जैसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेकअप सेटिंग पाउडर और मेकअप सेटिंग स्प्रे में अंतर है और इनका इस्तेमाल भी अलग-अलग तरीके से किया जाता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है और किसका इस्तेमाल किस स्थिति में करना चाहिए।

#1 मेकअप सेटिंग पाउडर क्या है? मेकअप सेटिंग पाउडर एक बारीक पाउडर होता है, जिसे आमतौर पर फाउंडेशन के बाद चेहरे पर लगाया जाता है। इसका मुख्य काम मेकअप को सही जगह पर बनाए रखना और उसे फैलने से रोकना होता है। यह पाउडर खासकर तैलीय त्वचा वालों के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को सोख लेता है और चेहरे को मैट फिनिश देता है। इसके अलावा यह मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है।

#2 मेकअप सेटिंग स्प्रे कैसे काम करता है? मेकअप सेटिंग स्प्रे एक तरल फॉर्मूला होता है, जिसे मेकअप करने के बाद चेहरे पर छिड़का जाता है। यह स्प्रे मेकअप को पसीने, धूल और अन्य तत्वों से बचाता है, जिससे आपका लुक ताजा बना रहता है। मेकअप सेटिंग स्प्रे सभी प्रकार की त्वचा वालों के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन यह विशेष रूप से सूखी त्वचा वालों के लिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि यह त्वचा को नमी प्रदान करता है।

Advertisement

#3 दोनों प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है? मेकअप सेटिंग पाउडर और मेकअप सेटिंग स्प्रे दोनों का उद्देश्य मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखना है, लेकिन इनकी बनावट और उपयोग का तरीका अलग है। मेकअप सेटिंग पाउडर पाउडर फॉर्मूला होता है, जिसे ब्रश से चेहरे पर लगाया जाता है, जबकि मेकअप सेटिंग स्प्रे तरल फॉर्मूला होता है, जिसे बोतल से छिड़का जाता है। दोनों प्रोडक्ट्स का चयन आपकी त्वचा की प्रकार और मेकअप स्टाइल पर निर्भर करता है।

Advertisement