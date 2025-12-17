प्रेस-ऑन नाखून उतारना लगता है मुश्किल? अपनाएं ये 5 आसान तरीके

प्रेस-ऑन नाखून एक आसान तरीका है, जो आपको तुरंत एक अच्छा लुक देते हैं। हालांकि, इन्हें उतारना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप आसानी से प्रेस-ऑन नाखून उतार सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने नाखूनों को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

#1 गर्म पानी का उपयोग करें गर्म पानी का उपयोग करके आप आसानी से प्रेस-ऑन नाखून उतार सकते हैं। इसके लिए एक गहरे बर्तन में गर्म पानी भरें और उसमें अपने हाथों को कुछ मिनट डुबोकर रखें। इससे चिपकने वाला पदार्थ ढीला हो जाएगा और नाखून अपने आप निकल जाएंगे। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो ताकि आपकी त्वचा जल न जाए। यह तरीका नाखूनों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें हटाने का सबसे सुरक्षित तरीका है।

#2 तेल का उपयोग करें तेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे आप प्रेस-ऑन नाखून उतार सकते हैं। इसके लिए आप जैतून का तेल या बच्चों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। थोड़े से तेल को अपने नाखूनों पर लगाकर कुछ मिनट मसाज करें, फिर धीरे-धीरे नाखूनों को खींचें। इससे चिपकने वाला पदार्थ ढीला हो जाएगा और नाखून आसानी से निकल जाएंगे। यह तरीका नाखूनों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें हटाने का सबसे सुरक्षित तरीका है।

#3 नेल पॉलिश हटाने वाला लिक्विड लगाएं नेल पॉलिश हटाने वाले तरल का उपयोग करके भी आप आसानी से प्रेस-ऑन नाखून उतार सकते हैं। इसके लिए एक कॉटन पैड पर थोड़ा नेल पॉलिश हटाने वाला तरल लगाकर उसे अपने नाखूनों पर रखें और कुछ सेकंड दबाएं। इससे चिपकने वाला पदार्थ ढीला हो जाएगा और नाखून आसानी से निकल जाएंगे। ध्यान रखें कि तरल में एसिटोन न हो ताकि आपकी त्वचा पर कोई असर न पड़े।

#4 गर्म पानी और साबुन का मिश्रण आएगा काम गर्म पानी और साबुन का मिश्रण भी प्रेस-ऑन नाखून उतारने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए एक गहरे बर्तन में गर्म पानी और थोड़ा साबुन डालें, फिर अपने हाथों को इसमें कुछ मिनट डुबोकर रखें। इससे चिपकने वाला पदार्थ ढीला हो जाएगा और नाखून आसानी से निकल जाएंगे। यह तरीका नाखूनों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें हटाने का सबसे सुरक्षित तरीका है।