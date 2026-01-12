मेकअप करते समय इन 5 हैक्स को अपनाने से लुक रहेगा लंबे समय तक बरकरार

मेकअप करते समय छोटे-छोटे सुझाव आपके लुक को बेहतरीन बना सकते हैं। ये सुझाव न केवल आपके चेहरे को चमकदार बनाते हैं, बल्कि इसे लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। चाहे वह लिपस्टिक का चयन हो या आईलाइनर की सही तकनीक, इन छोटे-छोटे उपायों से आप अपने मेकअप को और भी खास बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप हैक्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने लुक को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं।

#1 आईशैडो को सेट करने का तरीका अगर आप चाहती हैं कि आपका आईशैडो पूरे दिन नहीं हिले तो इसे लगाने से पहले अपनी पलकों पर थोड़ा पाउडर लगाएं। इसके लिए एक छोटी ब्रश लें और उसमें थोड़ा पाउडर लेकर अपनी पलकों पर लगाएं। इससे आईशैडो सेट हो जाएगा और लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इसके बाद ही आईशैडो लगाएं। यह उपाय आपके आई मेकअप को धुंधला और फैलने से बचाएगा, जिससे आपका लुक पूरे दिन ताजा दिखेगा।

#2 लिपस्टिक को लंबे समय तक बरकरार रखने का तरीका लिपस्टिक को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए सबसे पहले अपने होंठों को हल्का सा साफ करें। इसके बाद एक हल्का फाउंडेशन अपने होंठों पर लगाएं। इससे आपकी लिपस्टिक की रंगत बेहतर होगी और वह लंबे समय तक चलेगी। इसके बाद अपने पसंदीदा लिपस्टिक शेड को लगाएं और ऊपर से हल्का सा पाउडर छिड़कें। यह उपाय आपके होंठों को फैलने से बचाएगा और लुक को पूरा करेगा।

#3 ब्लश को सही तरीके से लगाने का तरीका ब्लश लगाते समय हमेशा गालों की ऊपरी हिस्से पर ध्यान दें। इसके लिए सबसे पहले मुस्कुराएं, फिर अपने गालों की सबसे उभरी हुई जगह पर ब्लश लगाएं। इसके बाद हल्के हाथों से इसे फैलाएं ताकि कोई कड़ी रेखा न बचे। इससे आपका चेहरा ताजा और निखरा हुआ दिखेगा। यह तरीका आपके ब्लश को लंबे समय तक बरकरार रखेगा और आपके चेहरे को एक प्राकृतिक चमक देगा। इससे आपका मेकअप पूरा और संतुलित दिखेगा।

#4 फाउंडेशन सेट करने का तरीका फाउंडेशन लगाते समय उसे सेट करना बहुत जरूरी होता है ताकि वह लंबे समय तक टिका रहे। इसके लिए सबसे पहले एक हल्का पाउडर लें और उसे हल्के हाथों से अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे आपका फाउंडेशन धुंधला नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। इसके बाद अपने चेहरे पर एक सेटिंग स्प्रे छिड़कें ताकि सभी प्रोडक्ट्स अच्छे से सेट हो जाएं और आपका मेकअप पूरा दिन ताजा दिखे।