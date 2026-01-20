मेकअप ब्रश को साफ करना हो जाएगा आसान, बस न करें ये गलतियां

मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करके मेकअप करना आसान हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेकअप ब्रश को साफ करना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और इसके कारण त्वचा पर कई समस्याएं हो सकती हैं। गंदे ब्रश से बैक्टीरिया फैलते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए क्या गलतियां की जाती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

#1 गर्म पानी का उपयोग कई लोग मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। गर्म पानी से ब्रश के बाल और ब्रिसल्स खराब हो सकते हैं और उनकी उम्र कम हो जाती है। इसके अलावा गर्म पानी से साबुन भी जल्दी घुल जाता है, जिससे सफाई सही से नहीं हो पाती। इसलिए हमेशा ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें और हल्के साबुन का उपयोग करें।

#2 गलत साबुन का चयन मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए सही साबुन का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग सामान्य डिटर्जेंट या शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। इनसे ब्रश के बाल खराब हो सकते हैं और वे जल्दी टूट सकते हैं। इसके बजाय आप हल्के शैम्पू या विशेष मेकअप ब्रश क्लीनर का उपयोग करें, जो ब्रश को साफ करने के साथ-साथ उनकी उम्र भी बढ़ाते हैं। इससे आपके ब्रश लंबे समय तक सही रहेंगे।

#3 बहुत अधिक दबाव डालना जब आप अपने मेकअप ब्रश को साफ कर रहे हों तो उन पर बहुत अधिक दबाव न डालें। कई लोग इस गलती को बार-बार दोहराते हैं, जिससे ब्रश के बाल टूट सकते हैं या फिर वे खराब हो सकते हैं। ब्रश को हल्के हाथों से रगड़ें ताकि साबुन आसानी से निकल जाए और उनकी शेप भी बनी रहे। इससे आपके मेकअप ब्रश लंबे समय तक सही रहेंगे और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी।

