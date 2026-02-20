होली पर बनाए जा सकते हैं ये पारंपरिक व्यंजन, एक बार जरूर आजमाएं

होली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और तरह-तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। हालांकि, अब होली पर कई लोग बाजार से ही मिठाइयां और नमकीन खरीदकर ला रहे हैं, लेकिन अगर आप इस त्योहार को खास बनाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें इस होली पर बनाना आपके लिए आसान होगा।

#1 दही बड़ा दही बड़ा उत्तर भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर अगली सुबह इसे पीसकर बड़े तैयार करें। अब इन बड़ों को तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। इसके बाद एक कटोरे में पानी डालकर इन बड़ों को 10 मिनट के लिए भिगो दें, फिर इन्हें हाथ से मसलकर इसका छिलका उतारें। अंत में बड़ों पर दही, इमली की चटनी और भुना जीरा डालकर परोसें।

#2 गुजिया गुजिया होली का एक पारंपरिक व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा चम्मच मैदा लें और इसमें थोड़ा-सा घी मिलाएं। अब इस मिश्रण में पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। इसके बाद एक पैन में खोया, चीनी, सूखा नारियल, काजू, किशमिश, इलायची पाउडर और केसर को मिलाकर सूखा भरवा बना लें। फिर आटे से छोटी-छोटी पूरियां बना लें और इनमें सूखे भरवे को भरकर इन्हें तल लें। इसके बाद गुजियाओं को ठंडा करके परोसें।

#3 पापड़ी पापड़ी चाट का मुख्य हिस्सा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा और सूजी को बराबर मात्रा में मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा-सा अजवाइन, नमक और पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। अब आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें, फिर इन्हें चाकू से काटकर गोल पापड़ बना लें। इसके बाद इन्हें तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। अंत में ठंडा करके इनका इस्तेमाल चाट में करें।

#4 आलू के चिप्स आलू के चिप्स हर किसी को पसंद होते हैं, फिर चाहें वह कोई भी त्योहार हो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इसमें कदूकस किया हुआ आलू डालें। इसके बाद इसे सुनहरा-भूरा होने तक तलें। अब एक पेपर टॉवल पर टुकड़े करके इन्हें निकालें और ठंडा होने दें। अंत में इसमें स्वादानुसार नमक और काली मिर्च छिड़ककर परोसें।