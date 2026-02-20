त्योहारों पर मेहमानों के लिए बनाएं पिस्ता की ये मिठाइयां, सभी को आएंगी पसंद

पिस्ता न केवल एक पौष्टिक मेवा है, बल्कि यह भोजन का स्वाद भी बढ़ा देता है। इससे कई लजीज मिठाइयां बनाई जाती हैं। इसकी अनोखी खुशबू और स्वाद किसी भी मिठाई में जान डाल सकता है। आइए आज हम आपको पिस्ते से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं। इन्हें त्योहारों पर मेहमानों के लिए बनाएं और तारीफें बटोरें।

#1 पिस्ता बर्फी पिस्ता बर्फी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पिस्ते को पीसकर उसके पाउडर को दूध के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें चीनी डालकर पकाया जाता है, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसे घी लगी थाली में फैलाया जाता है और ठंडा होने पर टुकड़ों में काटा जाता है। यह बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है।

#2 पिस्ता लड्डू पिस्ता लड्डू एक बेहतरीन मिठाई हो सकती है, जब आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को भूनकर उसमें पिसे हुए पिस्ते मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसमें गुड़ या चीनी डालकर पकाया जाता है, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इस मिश्रण के गोल-गोल लड्डू बना लिए जाते हैं। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं।

Advertisement

#3 पिस्ता हलवा पिस्ता हलवा एक अनोखी मिठाई है, जिसे सूजी और दूध के साथ बनाया जाता है। सबसे पहले सूजी को घी में भूनकर उसमें दूध मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें पिसे हुए पिस्ते डालकर पकाया जाता है, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें चीनी मिलाकर इसे ठंडा होने दिया जाता है। यह हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है।

Advertisement

#4 पिस्ता आइसक्रीम पिस्ता आइसक्रीम एक बढ़िया मिठाई हो सकती है, जब आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध, मलाई और चीनी को उबालकर ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसमें पिसे हुए पिस्ते मिलाए जाते हैं और इस मिश्रण को फ्रिज में जमने दिया जाता है। यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।