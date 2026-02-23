इन 5 तरह के पकोड़े जरूर आजमाएं, हर एक में है अलग ट्विस्ट

पकोड़े न केवल चाय के साथ खाने के लिए बेहतरीन हैं, बल्कि इन्हें अलग-अलग सामग्रियों और मसालों के साथ तैयार करने पर ये मजेदार स्नैक भी बन सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खास पकौड़ों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने के अनुभव को और भी मजेदार बना सकते हैं। इन पकोड़ों को बनाना आसान है और ये आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएंगे।

#1 आलू और पनीर के पकोड़े आलू और पनीर के पकोड़े एक अनोखा स्नैक हैं, जो आपके चाय के समय को खास बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू और कदूकस किए हुए पनीर को मिलाकर उसमें थोड़ा-सा बेसन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक डालें, फिर इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इन पकोड़ों को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।

#2 पालक और मूंग दाल के पकोड़े पालक और मूंग दाल के पकोड़े सेहतमंद विकल्प हैं। इसके लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर सुबह का उपयोग करें। दाल को पीसकर उसमें कटा हुआ पालक, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक मिलाएं। फिर इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इन पकोड़ो को गर्मागर्म परोसें।

#3 पनीर और शिमला मिर्च के पकोड़े पनीर और शिमला मिर्च के पकोड़े बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। इसके लिए कद्दूकस किया हुआ पनीर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को मिलाकर उसमें बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालें। फिर इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इन पकौड़ों को टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है।

#4 मटर और प्याज के पकोड़े मटर और प्याज के पकोड़े सर्दियों में मिलने वाली ताजी मटर के साथ बनाए जा सकते हैं। इसके लिए उबली हुई मटर को कदूकस किया हुआ प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक मिलाकर उसमें थोड़ा-सा बेसन डालें। फिर इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इन पकौड़ों को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है।