नींबू और अदरक से बनाएं ये स्वास्थ्यवर्धक डिटॉक्स ड्रिंक, आसान है रेसिपी

गर्मी के मौसम में ठंडा-ठंडा छाछ पीना सभी को पसंद होता है।

इसे और ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए इसमें नींबू और अदरक मिला सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में दही फेंट लें और उसमें नमक, भुना जीरा पाउडर, कदूकस किया हुआ अदरक और नींबू का रस डालकर मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडा होने के बाद इसे परोसें।

यह पेय आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और ठंडक प्रदान करता है।