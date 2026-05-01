बिना सब्जियों को काटे बनाएं ये व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

आजकल हर कोई व्यस्त है और ऐसे में खाना बनाने के लिए ज्यादा समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि रोजाना का खाना बनाने के लिए सब्जियों को काटना ही छोड़ दें। अगर आप चाहें तो बिना सब्जियों को काटे ही कई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने के लिए सब्जियों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

#1 पनीर भुर्जी सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाएं, फिर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें टमाटर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद कदूकस किए हुए पनीर को डालकर मिक्स करें और कुछ मिनट पकाएं। अंत में इस पर हरी धनिया की पत्तियां डालकर इसे परोसें। यह व्यंजन खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है।

#2 मिक्स वेज करी सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग और तेजपत्ता का तड़का लगाएं। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं। अब इसमें टमाटर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। अंत में पानी डालकर इसे ढक्कन से ढककर पकने दें। थोड़ी देर बाद इस पर हरी धनिया की पत्तियां डालकर इसे परोसें।

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#3 आलू टमाटर की सब्जी सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाएं, फिर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें टमाटर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू डालकर मिक्स करें और कुछ मिनट पकाएं। अंत में इस पर हरी धनिया की पत्तियां डालकर इसे परोसें। यह व्यंजन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

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#4 दाल मखनी सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें, फिर इसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कश्मीरी लाल मिर्च भूनें। अब इसमें टमाटर प्यूरी डालकर अच्छे से भूनें। इसके बाद इसमें काली दाल, क्रीम, नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अंत में इसमें हरी धनिया की पत्तियां डालकर इसे परोसें। यह व्यंजन खाने में बेहद लाजवाब होता है।