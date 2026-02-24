इमली के पत्तों से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

इमली का पत्ता एक ऐसा पौधा है, जो न केवल खाने में स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आमतौर पर इमली के पत्तों का उपयोग सूप और चटनी में किया जाता है। आइए आज हम आपको इमली के पत्तों से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने को नया स्वाद भी देंगे।

#1 इमली के पत्तों की सब्जी इमली के पत्तों की सब्जी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे इमली के पत्ते, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को भूनकर उसमें टमाटर डालें, फिर इसमें कटे हुए इमली के पत्ते डालकर पकाएं। इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।

#2 इमली के पत्तों का रायता इमली के पत्तों का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जो गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजे इमली के पत्ते, दही, जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा गुड़ चाहिए होगा। सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें बारीक कटे हुए इमली के पत्ते डालें। अब इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और स्वादानुसार गुड़ डालकर मिलाएं। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।

Advertisement

#3 इमली के पत्तों का परांठा इमली के पत्तों का परांठा एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे नाश्ते या दोपहर के खाने में खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, बारीक कटे हुए इमली के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले आटे में नमक मिलाकर गूंथ लें, फिर उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और कटे हुए इमली के पत्ते डालकर मिलाएं। अब इसे बेलकर तवे पर सेंक लें।

Advertisement

#4 इमली के पत्तों की चटनी इमली के पत्तों की चटनी एक तीखी और चटपटी चटनी है, जो किसी भी खाने के साथ खाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए ताजे इमली के पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन, नमक और नींबू का रस चाहिए होगा। सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन को भून लें, फिर उसमें कटे हुए इमली के पत्ते डालकर पकाएं। अब इसमें नमक और नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे ठंडा होने दें और फिर परोसें।