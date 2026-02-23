दाल के इन 5 व्यंजनों को बनाकर खाएं, सभी को आएंगे पसंद

दाल भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। इसका सेवन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। दाल में प्रोटीन, फाइबर और कई विटामिन होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी दाल की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। ये व्यंजन न सिर्फ पौष्टिक हैं, बल्कि बनाने में भी आसान हैं। आइए इन दाल की रेसिपी के बारे में विस्तार से जानें।

#1 दाल मखनी दाल मखनी पंजाबी खाने का एक पसंदीदा व्यंजन है। इसे काली दाल, राजमा और मक्खन के साथ पकाया जाता है। इस व्यंजन का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें मलाई और मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल को रातभर भिगो दें, फिर उसे धीमी आंच पर पकाएं। इसमें टमाटर की ग्रेवी, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर इसे मध्यम आंच पर पकाएं। अंत में मलाई और मक्खन डालकर इसे परोसें।

#2 सांभर सांभर दक्षिण भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है, जो अरहर दाल से बनाया जाता है। इसमें कई सब्जियां जैसे गाजर, आलू, टमाटर, भिंडी आदि डाली जाती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल को पकाएं, फिर उसमें कटी हुई सब्जियां डालकर पकाएं। अलग से तड़का बनाकर इसमें डालें जिसमें राई, उड़द दाल, करी पत्ते और हरी मिर्च होती है। अंत में सांभर मसाला मिलाकर इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।

#3 खिचड़ी खिचड़ी एक सरल और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसे चावल और मूंग दाल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें पानी डालकर पकाएं। इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, आलू, मटर आदि डालें ताकि यह स्वादिष्ट बने रहे। अंत में इसमें घी डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#4 पालक दाल पालक दाल एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसमें पालक की ताजगी शामिल होती है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल या अरहर दाल का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले दाल को पानी में उबालें, फिर उसमें बारीक कटी हुई पालक की पत्तियां डालें। अलग से तड़का तैयार करें जिसमें राई, जीरा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च आदि हो। अंत में इसमें हल्दी, नमक और गरम मसाला मिलाकर इसे परोसें।