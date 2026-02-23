बचे हुए चावल से बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं बनाने 

अक्सर लोग चावल बनाकर बचा लेते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। दरअसल, बचे हुए चावल से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। आइए आज हम आपको बचे हुए चावल से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 बचे हुए चावल से बनाएं चावल का डोसा चावल का डोसा एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले बचे हुए चावल को थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से पीस लें। अब इसमें उड़द की दाल, चना दाल, जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालकर फिर से पीसें। इस मिश्रण को कुछ घंटों के लिए छोड़ दें ताकि इसमें खमीर उठ जाए, फिर तवे पर तेल गर्म करके इस घोल से डोसा बनाएं और इसे सांभर और चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 बचे हुए चावल से बनाएं चावल के वड़े चावल के वड़े एक शानदार नाश्ता हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बचे हुए चावल को मिक्सी में पीस लें। अब इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर अच्छी तरह से गूंथ लें। इस मिश्रण से छोटे-छोटे वड़े बनाएं और गर्म तेल में तल लें। जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें निकालकर कागज पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। अब इन्हें गर्मागर्म परोसें।

#3 बचे हुए चावल से बनाएं चावल की टिक्की चावल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले बचे हुए चावल को मिक्सी में पीस लें। अब इसमें उबले हुए आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर अच्छी तरह से गूंथ लें। इस मिश्रण से छोटे-छोटे टिक्की बनाएं और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें निकालकर कागज पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।

#4 बचे हुए चावल से बनाएं चावल की खिचड़ी अगर आपको खिचड़ी पसंद है तो बचे हुए चावल से खिचड़ी बनाना भी आसान है। इसके लिए सबसे पहले बचे हुए चावल को पानी में मिलाकर उबाल लें। अब इसमें मूंग दाल, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि सारी सामग्री अच्छी तरह से मिल न जाएं। यह खिचड़ी खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है।