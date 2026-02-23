त्योहारों का मजा दोगुना कर देंगी तिल से बनने वाली ये स्वादिष्ट मिठाइयां, जानिए इनकी रेसिपी

तिल का उपयोग भारतीय मिठाइयों में बहुत आम है, जो उन्हें पौष्टिक बना देता है। खासकर, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर तिल की मिठाइयां बनती हैं। तिल में कैल्शियम, आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको तिल से बनने वाली कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो त्योहारों के मजे को दोगुना करने के साथ-साथ आपको सेहतमंद भी बना देंगी।

#1 तिल का लड्डू तिल का लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है, जो सर्दियों में खास तौर से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तिल को हल्का भून लें। फिर गुड़ को पानी में डालकर पकाएं, जब तक कि वह पूरी तरह घुल न जाए। अब इस घोल में भुने हुए तिल डालें और मिश्रण को अच्छे से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके गोल-गोल लड्डू बनाएं। आप चाहें तो इनमें खजूर आदि भी शामिल कर सकते हैं।

#2 तिल की बर्फी तिल की बर्फी एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तिल को हल्का भून लें, फिर दूध को उबालकर उसमें घी और चीनी मिलाएं। अब इसमें भुने हुए तिल डालें और मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे प्लेट में फैलाकर काट लें। आपकी स्वादिष्ट बर्फी तैयार है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।

#3 तिल की खीर तिल की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबाल लें। अब दूध को उबालकर उसमें चीनी मिलाएं और चावल डालें। इसके बाद इसमें भुने हुए तिल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। आपकी स्वादिष्ट खीर तैयार है, जिसे आप ठंडा या गर्म, दोनों तरह से परोस सकते हैं।

#4 तिल की पंजीरी पंजीरी एक पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गेहूं का आटा भून लें, फिर उसमें घी डालकर भूनें। साथ ही बादाम, काजू और पिस्ता आदि सूखे मेवे भी डालें। अब इसमें गुड़ का पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। आपकी पौष्टिक पंजीरी तैयार है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।