केवल एक तरह से न खाएं दाल, इससे बनाकर देखें ये 5 बेहतरीन पकवान

हर घर में दाल जरूर बनती है, जो भारतीय खान-पान में सबसे अहम है। आमतौर पर दाल को चावल या रोटी के साथ खाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दाल से कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, दाल को आप रोजाना एक तरह से बनाने के बजाय नए रूप भी दे सकते हैं। आइए आज हम आपको दाल से बनने वाले 5 बेहतरीन व्यंजनों की आसान रेसिपी बताते हैं।

#1 दाल का हलवा दाल का हलवा एक अनोखा मिठाई है, जिसे आप किसी भी त्योहार या खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भूनें, फिर उसमें घी, चीनी, दूध और सूखे मेवे डालकर पकाएं। इसमें केसर और इलायची पाउडर डालकर स्वाद बढ़ाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें ढेर सारा घी डालें और मजे से इसका सेवन करें।

#2 दाल की कचौड़ी दाल की कचौड़ी एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसका असली मजा गर्मा-गर्म चाय के साथ आता है। इसके लिए उरद दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर उसे पीस लें। इसमें जीरा, धनिया, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च जैसे मसाले मिलाकर फिलिंग तैयार करें। अब गेहूं के आटे में तेल मिलाकर लोई बनाएं और उसमें दाल का मिश्रण भरें। इसे गर्म तेल में तलकर सुनहरा होने तक पकाएं। इस कचौड़ी को चटनी या अचार के साथ परोसें।

#3 दाल का पुलाव दाल का पुलाव एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालकर भूनें। इसके बाद भीगी हुई मूंग दाल डालें और पानी मिलाकर पकाएं। अंत में चावल डालकर ढक्कन लगा दें और धीमी आंच पर पकने दें।

#4 दाल की टिक्की दाल की टिक्की एक बेहतरीन स्टार्टर या नाश्ता है। इसे बनाने के लिए उरद दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर उसे पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसमें उबले आलू, कद्दूकस की हुई गाजर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर तेल गर्म करके दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इन टिक्कियों को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।