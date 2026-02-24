होली: पारंपरिक ठंडाई से हटकर बनाकर पिएं ये 5 तरह की ठंडाई, आसान हैं रेसिपी

होली का त्योहार रंगों के साथ-साथ मिठास और ठंडाई के बिना अधूरा है। हालांकि, ठंडाई के साथ कई लोगों को कई तरह के भ्रम हैं, जैसे कि क्या ठंडाई में भांग डालना जरूरी है? क्या ठंडाई में दही डालना चाहिए या नहीं? अगर आपको भी ऐसे ही कई भ्रम हैं तो आइए आज हम आपको बिना पारंपरिक सामग्रियों के पांच तरह की ठंडाई की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना आसान है।

#1 आम की ठंडाई आम की ठंडाई गर्मियों के दौरान पीने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम के गूदे को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें, फिर इसमें ठंडा दूध डालकर मिलाएं। अब ठंडाई को गिलास में डालकर इसके ऊपर बर्फ के टुकड़े डालें। आप चाहें तो ठंडाई में नारियल का बुरा और सूखे मेवे भी मिला सकते हैं। इस तरह से आम की ठंडाई का आनंद लें।

#2 गुलाब की ठंडाई सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर गुलाब की पंखुड़ियों का पेस्ट बना लें। अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें। इसके बाद एक जार में गुलाब का पेस्ट और चाशनी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में ठंडा दूध मिलाएं और बर्फ के टुकड़े डालकर इसका सेवन करें। गुलाब की ठंडाई की मिठास का आनंद लें।

#3 अनार की ठंडाई सबसे पहले अनार के दानों को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें, फिर इसमें ठंडा पानी डालकर दोबारा पीसें। अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें। इसके बाद एक जार में अनार का मिश्रण, चाशनी और ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें बर्फ के टुकड़े मिलाएं और इसका सेवन करें। अनार की ठंडाई की ताजगी का आनंद लें।

#4 पिस्ता और केसर की ठंडाई सबसे पहले पिस्ते को पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर इन्हें छीलकर दरदरा पीस लें। इसके बाद एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें। अब एक जार में केसर, इलायची पाउडर, पिस्ता और चाशनी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में ठंडा दूध मिलाएं और बर्फ के टुकड़े डालकर इसका सेवन करें। पिस्ता और केसर की ठंडाई की महक का आनंद लें।