बिना चीनी के बनाएं ये 5 पारंपरिक मिठाइयां, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
मिठाइयां हर भारतीय त्योहार और समारोह का अहम हिस्सा होती हैं। लेकिन ज्यादा चीनी का सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में क्यों न कुछ पारंपरिक मिठाइयों को बिना चीनी के बनाया जाए? इस लेख में हम आपको पांच ऐसी पारंपरिक मिठाइयों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप बिना चीनी के भी बना सकते हैं। इन मिठाइयों का स्वाद इतना बेहतरीन है कि आप इन्हें खाकर चीनी वाली मिठाइयों को याद नहीं करेंगे।
#1
गुड़ से बनी खीर
गुड़ से बनी खीर एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए चावल, दूध और गुड़ की जरूरत होती है। सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर दूध में उबालें। जब चावल पक जाएं तो गुड़ डालें और धीमी आंच पर पकाएं। गुड़ पूरी तरह घुल जाने पर इसमें इलायची पाउडर डालें और गर्मागर्म परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद गुड़ भी सेहत के लिए फायदेमंद है।
#2
मूंग दाल की बर्फी
मूंग दाल की बर्फी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे बिना चीनी के बनाया जा सकता है। इसके लिए मूंग दाल को भिगोकर पीस लें और फिर घी में भूनें। इसके बाद इसमें इलायची, सूखे मेवे और गुड़ मिलाएं। मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे काटकर टुकड़े कर लें। यह बर्फी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं।
#3
नारियल की बर्फी
नारियल की बर्फी एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे बिना चीनी के बनाया जा सकता है। इसके लिए कदूकस किए हुए नारियल को दूध में पकाएं और फिर इसमें गुड़ मिलाएं। मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसे घी लगी थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे काटकर टुकड़े कर लें।
#4
बेसन के लड्डू
बेसन के लड्डू एक पारंपरिक मिठाई हैं, जिन्हें बिना चीनी के बनाया जा सकता है। इसके लिए बेसन को घी में भूनें और फिर उसमें गुड़ मिलाएं। मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं और छोटे-छोटे लड्डू बना लें। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। इन्हें आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या रोजमर्रा में खा सकते हैं।
#5
आटे की सेवइयां
आटे की सेवइयां एक और पारंपरिक मिठाई हैं, जिन्हें बिना चीनी के बनाया जा सकता है। इसके लिए आटे की सेवइयां बनाकर उन्हें घी में भून लें, फिर इन्हें दूध, इलायची और गुड़ मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि गुड़ पूरी तरह घुल न जाए। इन सभी पारंपरिक मिठाइयों का स्वाद इतना बेहतरीन है कि आप इन्हें खाकर चीनी वाली मिठाइयों को याद नहीं करेंगे।