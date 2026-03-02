देसी घी से बनाकर खाएं ये 5 पारंपरिक व्यंजन, स्वाद से भर देंगे आपका मुंह

देसी घी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो न केवल आपके व्यंजनों को एक अनोखा स्वाद देता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह पाचन को सुधारता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देसी घी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। इसके अलावा यह त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है। आइए देसी घी से बनने वाले व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 देसी घी से बने लड्डू देसी घी के लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है, जो खास मौकों पर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को देसी घी में भूनें जब तक वह सुनहरा न हो जाए। फिर इसमें गुड़ या चीनी मिलाकर इसे अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए अच्छे भी हैं क्योंकि इसमें कोई अप्राकृतिक मिठास नहीं होती और यह पूरी तरह प्राकृतिक होता है।

#2 देसी घी की खीर देसी घी की खीर एक बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल को दूध में पकाया जाता है और फिर उसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। अंत में इसमें देसी घी डालकर इसे अच्छे से मिलाया जाता है। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है क्योंकि यह पूरी तरह प्राकृतिक होता है।

#3 देसी घी का हलवा हलवा भारतीय व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है और देसी घी का हलवा तो खासकर त्योहारों और शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सूजी या बेसन को देसी घी में भूनकर उसमें पानी या दूध मिलाया जाता है और फिर चीनी मिलाकर पकाया जाता है। अंत में इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर इसे सजाया जाता है। यह हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है।

#4 देसी घी की पूरी पूरी एक पारंपरिक स्नैक है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाकर उसमें नमक, अजवाइन और थोड़ा सा देसी घी मिलाया जाता है। अब इस मिश्रण को गूंधकर छोटी-छोटी पूरी बनाई जाती हैं, जिन्हें गर्म तेल में तला जाता है। ये पूरी न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि सेहतमंद भी होती हैं क्योंकि इन्हें पूरी तरह प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है।