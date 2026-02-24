होली पर बनाकर खाएं ये 5 तरह के व्यंजन, मिलेगा केसर का ट्विस्ट

होली के त्योहार पर लोग एक-दूसरे को रंग लगाते और गाने-नाचते हैं, लेकिन इस दौरान तरह-तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। अगर आप इस बार अपनी होली के पकवानों में केसर का ट्विस्ट चाहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ देखने में भी काफी आकर्षक हैं। इन व्यंजनों को बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है।

#1 केसर की लस्सी केसर की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में 2 कप दही, 4 बड़ी चम्मच चीनी, 1/4 छोटी चम्मच केसर और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें, फिर गिलास के किनारे पर कटे हुए बादाम और पिस्ता लगाकर परोसें। होली पर ठंडी लस्सी का स्वाद और भी मजेदार होता है।

#2 केसर का रसगुल्ला इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में 200 ग्राम खोया, 100 ग्राम पनीर, 1/4 कप मैदा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच दूध पाउडर और थोड़ा-सा केसर मिलाकर आटा गूंथ लें। अब इस आटे से छोटी-छोटी गोलियां बनाकर इन्हें उबालें। दूसरी तरफ एक पैन में चीनी की चाशनी बनाकर उसमें केसर मिलाएं। अब इन उबली हुई रसगुल्लों को ठंडी चाशनी में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें।

#3 केसर की बर्फी केसर की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 कप कदूकस किया हुआ सूखा नारियल डालकर अच्छी तरह से भूनें, फिर इसमें 1 कप चीनी और 1/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-सा केसर और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक प्लेट में डालकर ठंडा करें और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।

#4 केसर का हलवा इसके लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करके उसमें 1 कप सूजी को हल्का भूरा होने तक भूनें, फिर इसमें 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब एक दूसरे पैन में चीनी और पानी की चाशनी बनाकर उसमें केसर के धागे मिलाएं। इसके बाद सूजी वाले मिश्रण में चाशनी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गर्मागर्म परोसें।