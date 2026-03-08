अमेरिका के इन 5 राष्ट्रीय पार्कों को रोड ट्रिप का बनाएं हिस्सा, मिलेगा अनोखा अनुभव

अमेरिका अपने विशाल और विविध प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां कई राष्ट्रीय पार्क हैं, जो यात्रियों को अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। इन पार्कों में आप पहाड़, जंगल, नदियां और झीलें देख सकते हैं। अगर आप रोड ट्रिप पर जा रहे हैं तो इन पार्कों की यात्रा आपके सफर को यादगार बना सकती है। आइए आज हम आपको अमेरिका के 5 ऐसे राष्ट्रीय पार्कों के बारे में बताते हैं, जो रोड ट्रिप के लिए बेहतरीन हैं।

#1 ग्रांड कैन्यन नेशनल पार्क ग्रांड कैन्यन नेशनल पार्क एरिजोना में स्थित है और यह एक बहुत सुंदर जगह है। यहां की गहरी घाटी और ऊंची पहाड़ियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। रोड ट्रिप के दौरान आप यहां पैदल यात्रा कर सकते हैं या बस घाटी के किनारे-किनारे चल सकते हैं। यहां का सूर्यास्त देखना भी एक अनोखा अनुभव है। इसके अलावा यहां के विभिन्न देखने के स्थानों से आप घाटी के अद्भुत दृश्य देख सकते हैं।

#2 योसेमाइट नेशनल पार्क योसेमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है और यह अपनी विशाल चट्टानों के लिए मशहूर है। यहां की एल कैपिटन चट्टानें दुनियाभर में जानी जाती हैं। रोड ट्रिप के दौरान आप यहां झरने, झीलें और कई अन्य प्राकृतिक सुंदरताएं देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के जंगलों में वन्यजीवों को देखना भी एक बेहतरीन अनुभव है। यहां की हरियाली और साफ हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।

#3 ग्लेशियर नेशनल पार्क ग्लेशियर नेशनल पार्क मोंटाना में स्थित है और यह बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है। यहां की बर्फीली चोटियां देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में हों। यात्रा के दौरान आप यहां पैदल चल सकते हैं या बस इन पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के झरने, झीलें और वन्यजीवों को देखना भी एक बेहतरीन अनुभव है। यहां की हरियाली और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।

