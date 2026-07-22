बारिश के दौरान बनाएं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक पकोड़े, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में गर्मागर्म पकोड़े खाने का अपना ही मजा है। आमतौर पर लोग आलू के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे स्वास्थ्यवर्धक पकोड़ों की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि पोषण से भरपूर भी हैं। इन पकोड़ों को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और ये आपके स्नैकिंग के अनुभव को और भी खास बना देंगे। आइए इन स्वास्थ्यवर्धक पकोड़ों की रेसिपी जानते हैं।
#1
पालक के पकोड़े
पालक के पकोड़े एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें बनाने के लिए पालक की पत्तियों को धोकर काट लें, फिर बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कटे हुए पालक डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें।
ये पकोड़े न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि पालक के पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#2
मूली के पकोड़े
मूली के पकोड़े एक अनोखा स्नैक हो सकते हैं। इसके लिए मूली को कद्दूकस कर लें और उसमें बेसन, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बनाकर गर्म तेल में तलें।
ये पकोड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जो आपके स्नैक टाइम को खास बना देंगे। मूली के पकोड़े खाने से आपको एक नया स्वाद मिलेगा और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।
#3
बैंगन के पकोड़े
बैंगन के पकोड़े भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके लिए बैंगन को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और नमक लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि पानी निकल जाए, फिर बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में कटे हुए बैंगन डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें।
यह स्नैक आपके स्नैक टाइम को खास बना देगा।
#4
लौकी के पकोड़े
लौकी के पकोड़े एक सेहतमंद विकल्प हो सकते हैं।
इसके लिए लौकी को कदूकस कर लें और उसमें बेसन, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बनाकर गर्म तेल में तलें। ये पकोड़े नरम और स्वादिष्ट होते हैं, जो आपके स्नैक टाइम को खास बना देंगे।
लौकी के पकोड़े खाने से आपको एक नया स्वाद मिलेगा और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।
#5
शिमला मिर्च के पकोड़े
शिमला मिर्च के पकोड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए शिमला मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें बेसन, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर आदि मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में कटे हुए शिमला मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। ये पकोड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जो आपके स्नैक टाइम को खास बना देंगे।