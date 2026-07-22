बारिश के दौरान बनाएं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक पकोड़े, आसान है रेसिपी

मूली के पकोड़े एक अनोखा स्नैक हो सकते हैं। इसके लिए मूली को कद्दूकस कर लें और उसमें बेसन, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बनाकर गर्म तेल में तलें।

ये पकोड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जो आपके स्नैक टाइम को खास बना देंगे। मूली के पकोड़े खाने से आपको एक नया स्वाद मिलेगा और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।