स्कॉटलैंड के इन 5 महलों को बनाएं अपनी यात्रा का हिस्सा, करते हैं इतिहास का बखान

स्कॉटलैंड के महल न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता से भी घिरे हुए हैं। ये महल स्कॉटलैंड के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। यहां की इमारतों की बनावट और आसपास का माहौल पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। अगर आप इतिहास, इमारतों की बनावट और प्रकृति प्रेमी हैं तो इन महलों की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। आइए स्कॉटलैंड के कुछ प्रमुख महलों के बारे में जानते हैं।

#1 एडिनबर्ग का महल एडिनबर्ग का महल स्कॉटलैंड का सबसे प्रसिद्ध महल है। यह एडिनबर्ग शहर की ऊंची चोटी पर स्थित है और यहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इस महल का इतिहास 1,000 साल पुराना है और यह स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय धरोहरों में से एक है। यहां पर स्कॉटिश राजतंत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी हुई हैं। एडिनबर्ग महल में हर साल 'मिलिट्री ट्यून' नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है।

#2 स्टर्लिंग का महल स्टर्लिंग का महल स्कॉटलैंड का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह महल स्टर्लिंग शहर में स्थित है और यहां पर स्कॉटिश इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इस महल की इमारतें बेहद सुंदर हैं और इन्हें देखकर पुरानी राजशाही का एहसास होता है। स्टर्लिंग महल में पर्यटक स्कॉटिश इतिहास से जुड़ी कई वस्त्र देख सकते हैं, जो उस समय की जीवनशैली को दर्शाती हैं। यहां का नजारा भी बहुत सुंदर है।

Advertisement

#3 आर्क हार्ट का महल आर्क हार्ट का महल स्कॉटलैंड के हाइलैंड्स क्षेत्र में स्थित एक शानदार किलाबंद महल है। यह महल एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिससे पूरे इलाके का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। आर्क हार्ट महल की इमारतें बहुत ही आकर्षक हैं और इन्हें देखकर पुराने समय की राजशाही का एहसास होता है। यहां पर पर्यटक स्कॉटिश इतिहास से जुड़ी कई वस्त्र देख सकते हैं, जो उस समय की जीवनशैली को दर्शाती हैं।

Advertisement

#4 ब्लेयर का महल ब्लेयर का महल स्कॉटलैंड के पर्थशायर क्षेत्र में स्थित एक बेहतरीन किलाबंद महल है। यह महल एक विशाल पार्क और बागानों से घिरा हुआ है, जो इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं। ब्लेयर महल में पर्यटक स्कॉटिश इतिहास से जुड़ी कई वस्त्र देख सकते हैं, जो उस समय की जीवनशैली को दर्शाती हैं। यहां की इमारतें और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। इसके अंदर जा कर आपको पुराने समय का अंदाजा भी हो जाएगा।