लू और गर्मी से बचने के लिए बनाएं ये 5 पेय, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

भारत के कई राज्यों में लू और गर्मी की मार जारी है। ऐसे में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हाइड्रेट रहना जरूरी है। इसके लिए आप अपने घर पर कुछ पेय बना सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि भरपूर पोषण भी प्रदान कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो प्राकृतिक रूप से ठंडक प्रदान करने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 सत्तू का शरबत सत्तू का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में दो चम्मच सत्तू, एक छोटी चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच गुड़ का पाउडर, एक चुटकी काला नमक और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस पेय को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद सत्तू ठंडक देता है। इसके अलावा यह पाचन को सुधारने, शरीर को ठंडक देने और ऊर्जा प्रदान करने में भी मदद कर सकता है।

#2 पुदीने का शरबत पुदीना एक ऐसा पौधा है, जो गर्मियों के दौरान न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस, शक्कर और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। आप चाहें तो इस पेय को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कुछ बारीक कटी हुई फलियां डाल सकते हैं।

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#3 आम पना आम पना एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे कच्चे आम से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक, शक्कर और पानी मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालें और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद कच्चा आम पेट की गर्मी को शांत करने में मदद कर सकता है।

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#4 बेल का शरबत बेल ऐसा फल है, जो गर्मियों के दौरान बाजार में मिलता है और इसका शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। इसे बनाने के लिए पहले बेल के गूदे को निकालकर मिक्सी में पीस लें, फिर इस पेस्ट को छानकर गिलास में डालें और इसमें शक्कर, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस, पानी और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। आप चाहें तो इस पेय को और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ी इलायची पाउडर मिला सकते हैं।