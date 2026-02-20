सुबह के नाश्ते के लिए चुनें ये 5 सेहतमंद व्यंजन, आसान हैं बनाने

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है। यह हमें ऊर्जा देता है और हमारे शरीर के कार्यों को तेज करता है। हालांकि, व्यस्त जीवनशैली के कारण कई लोग नाश्ते को नजरअंदाज करते हैं या जल्दी में कुछ भी खा लेते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे सेहतमंद नाश्ते के व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है।

#1 मूंग दाल का चीला मूंग दाल का चीला एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखें, फिर उसे पीसकर उसमें हरी मिर्च, अदरक, नमक और हल्दी मिलाएं। अब इस मिश्रण को तवे पर सेंकें, फिर इसे दही और चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता प्रोटीन से भरपूर होता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसके अलावा यह वजन घटाने वालों के लिए भी अच्छा विकल्प है।

#2 पोहा पोहा एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे चपटी चावल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चपटी चावल को धोकर नरम कर लें, फिर उसमें तेल गर्म करके राई, मूंगफली, हरी मिर्च, प्याज और हल्दी डालें। अब इसमें चपटी चावल डालकर मिलाएं और नींबू का रस डालें। इसे 5-7 मिनट तक पकने दें। यह नाश्ता हल्का और पौष्टिक होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है।

#3 उपमा उपमा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सूजी को भून लें, फिर उसमें तेल गर्म करके राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली, हरी मिर्च, प्याज और करी पत्ता डालें। अब इसमें भुनी हुई सूजी मिलाएं और पानी डालकर पकने दें। इसे 5-7 मिनट तक पकाएं। यह नाश्ता फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जिससे पेट भरा रहता है और पाचन तंत्र भी ठीक रहता है।

#4 इडली इडली दक्षिण भारत का मशहूर व्यंजन है, जिसे चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल और उड़द दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इन्हें पीसकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को स्टीमर में डालकर इडली बनाएं। इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता हल्का और पौष्टिक होता है, जिससे पेट भरा रहता है और पाचन तंत्र भी ठीक रहता है।