होली पर बनाकर खाएं दाल से बने ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, आसान है रेसिपी

होली का त्योहार रंगों के साथ-साथ स्वादिष्ट पकवानों का भी प्रतीक है। इस बार हम आपको दाल से बने कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जो आपके होली के जश्न को और भी खास बना देंगे। इन स्नैक्स को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये सभी उम्र के लोगों को पसंद आएंगे। तो आइए इन होली स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं।

#1 दाल की टिक्की दाल की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मूंगदाल या अरहर की दाल को भिगोकर पीस लें, फिर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर टिक्कियां बना लें। अब इन्हें तवे पर तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह टिक्की चटनी या दही के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और होली पर मेहमानों को खुश करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।

#2 दाल के पकोड़े दाल के पकोड़े एक पारंपरिक भारतीय स्नैक हैं, जो हर मौसम में पसंद किए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए अरहर या मूंगदाल को भिगोकर पीस लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे पकोड़े बना लें। अब इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह पकोड़े चाय या कॉफी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और होली पर मेहमानों को खुश करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।

#3 दाल की कचौड़ी दाल की कचौड़ी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपनी होली पार्टी में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए मूंगदाल या अरहर की दाल को भिगोकर पीस लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर भरावन तैयार करें। अब आटे को गूंथकर छोटी-छोटी पूरियां बेल लें और उनमें भरावन डालकर कचौड़ियां बना लें। इन्हें गर्म तेल में तलकर सुनहरा होने तक पकाएं।

#4 दाल की नमकीन दाल की नमकीन एक कुरकुरे स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मूंगदाल या अरहर की दाल को भिगोकर पीस लें, फिर उसमें बेसन, चावल का आटा, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर गूंथ लें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर तलें। यह नमकीन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा और होली पर मेहमानों को खुश करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।