नारियल पानी से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जो न केवल ताजगी देता है, बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर इसे सीधे पीने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको नारियल पानी से बनने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 नारियल पानी की मीठी खीर नारियल पानी की मीठी खीर एक अलग और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबालें, फिर इसमें नारियल पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल पक जाएं तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होगी, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी।

#2 नारियल पानी का चावल अगर आप चावल को थोड़ा अलग अंदाज में बनाना चाहते हैं, तो नारियल पानी का चावल आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें, फिर प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को तेल में भूनें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर इसमें पानी की जगह नारियल पानी डालें और चावल डालकर ढक दें। यह चावल बहुत ही खास और स्वादिष्ट होंगे, जिन्हें आप अपने मेहमानों को खुश करने के लिए बना सकते हैं।

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#3 नारियल पानी की सब्जी नारियल पानी की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को तेल में भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं, फिर इसमें कटे हुए सब्जियां जैसे बैंगन, आलू, गाजर आदि डालकर थोड़ी देर और पकाएं। अंत में इसमें नारियल पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं और फिर परोस दें।

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#4 नारियल पानी का गरमागरम सूप सर्दी-खांसी होने पर या ठंडे मौसम में गरमागरम सूप पीना सबको पसंद होता है। नारियल पानी का सूप भी कुछ ऐसा ही है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को तेल में भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं, फिर इसमें नारियल पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि सूप अच्छी तरह से गाढ़ा न हो जाए। यह सूप स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।