चावल के आटे से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं बेहतरीन

चावल का आटा एक पौष्टिक विकल्प है, जो ग्लूटेन से मुक्त है। यह भारतीय खान-पान में कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके जरिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। चावल का आटा न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे बने व्यंजन बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। आइए आज हम आपको चावल के आटे से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 इडली इडली दक्षिण भारतीय खाने में से एक है, जो चावल के आटे से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे को पानी में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इसे भाप में पकाया जाता है। इडली को नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। यह नाश्ते या दोपहर के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह हल्का और पौष्टिक होता है, जिससे इसे आसानी से पचाया जा सकता है।

#2 डोसा डोसा भी एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो चावल के आटे से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चावल के आटे को पानी में मिलाकर पतला घोल तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे तवे पर फैलाकर सुनहरा होने तक पकाया जाता है। डोसा को आलू के भरते या सांभर के साथ परोसा जा सकता है। यह नाश्ते या दोपहर के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है।

Advertisement

#3 पकोड़े पकोड़े भारतीय नाश्ते में बहुत पसंद किए जाते हैं, जिन्हें चाय के साथ खाया जा सकता है। इन्हें बनाने के लिए चावल के आटे में पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियों को डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। अब इस मिश्रण को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लिया जाता है। यह नाश्ता बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं, जो हर किसी को पसंद आते हैं।

Advertisement

#4 मोमो मोमो तिब्बती व्यंजन है, जो अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुके हैं। इन्हें बनाने के लिए चावल के आटे में पानी मिलाकर नरम आटा तैयार किया जाता है। फिर इसमें सब्जियों या प्रोटीन की फिलिंग भरकर भाप में पकाया जाता है। मोमो को तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है, जो इसका स्वाद बढ़ाती है। यह नाश्ता हल्का और पौष्टिक होता है, जिससे इसे आसानी से पचाया जा सकता है।