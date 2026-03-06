ज्वार से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद

ज्वार का इस्तेमाल भारतीय खान-पान में लंबे समय से किया जा रहा है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ज्वार में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको ज्वार से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खान-पान का स्वाद बढ़ा देंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होंगे। ये व्यंजन घर में सभी को पसंद आएंगे।

#1 ज्वार की रोटी ज्वार की रोटी एक सेहतमंद रोटी है। इसे बनाने के लिए आपको ज्वार का आटा, पानी और थोड़ा-सा नमक चाहिए होगा। सबसे पहले आटे में पानी मिलाकर गूंध लें, फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर सेंक लें। ध्यान रहे की रोटी फूली हुई बने और दोनों तरफ से पक जाए। यह रोटी मक्खन या घी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे आप किसी भी सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं।

#2 ज्वार का उपमा उपमा दक्षिण भारतीय खाने में से एक है, जिसे आमतौर पर सूजी से बनाया जाता है। हालांकि, आज हम आपको बताते हैं कि इसे ज्वार से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्वार के दाने, तेल, राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सब्जियां चाहिए। सबसे पहले तेल गर्म करके राई, उड़द दाल, चना दाल भूनें, फिर हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें भुना हुआ ज्वार मिलाएं।

#3 ज्वार की खिचड़ी खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी ज्वार की खिचड़ी ट्राई की है? इसके लिए आपको ज्वार के दाने, मूंग दाल, हल्दी, नमक और घी चाहिए। सबसे पहले मूंग दाल को धोकर भिगो दें। अब प्रेशर कुकर में घी गर्म करें, फिर उसमें मूंग दाल डालकर भूनें। इसके बाद हल्दी, नमक और पानी डालें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें भिगोया हुआ ज्वार डालें और 2 सीटी आने तक पकाएं।

#4 ज्वार का इडली इडली दक्षिण भारत का मशहूर नाश्ता है, जिसे आमतौर पर चावल से बनाया जाता है। हालांकि, आज हम आपको बताते हैं कि इसे ज्वार से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्वार का आटा, दही, बेकिंग सोडा और नमक चाहिए। सबसे पहले आटे में पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें दही मिलाएं। अब इस घोल को इडली स्टैंड में डालकर भाप पर पकाएं। इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ खाएं।