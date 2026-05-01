छोटी पार्टी के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

छोटी पार्टी का मतलब यह नहीं है कि खाने में समझौता करना पड़े। आप अपनी छोटी पार्टी को भी खास बना सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है। इन व्यंजनों को आप अपनी पार्टी में परोस सकते हैं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। आइए इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय भारतीय स्नैक है, जिसे आप अपनी पार्टी में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको पनीर, दही, और अलग-अलग मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें, फिर दही में हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर मिक्स करें। अब इस मिश्रण में पनीर के टुकड़ों को भिगोएं और उन्हें सींक में लगाकर भूनें। इसे गर्मागर्म परोसें और अपने मेहमानों को खुश कर दें।

#2 आलू के चिप्स आलू के चिप्स एक आसान और कुरकुरे स्नैक हैं, जो हर किसी को पसंद आते हैं। इसके लिए आपको आलू, नमक और तेल चाहिए। सबसे पहले आलू को पतले-पतले काट लें, फिर उन्हें पानी में धोकर सुखा लें। अब तेल गर्म करें और इसमें आलू के टुकड़े डालें जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें निकालकर नमक छिड़कें और ठंडा होने दें। इसके बाद इन्हें परोसें।

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#3 पकोड़े पकोड़े एक बेहतरीन स्नैक हैं, जो बारिश या ठंडी शामों में बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके लिए बेसन, प्याज, आलू, हरी मिर्च, अदरक और मसाले चाहिए। सबसे पहले बेसन में पानी मिलाकर घोल बनाएं, फिर इसमें बारीक कटी सब्जियां डालें जैसे प्याज, आलू, हरी मिर्च और अदरक। अब तेल गर्म करें और इसमें छोटे-छोटे भाग लेकर डालें। सुनहरा होने तक तलें और गर्मागर्म परोसें। इन्हें चाय के साथ आनंद लें।

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#4 समोसा समोसा एक पारंपरिक भारतीय स्नैक है, जो हर पार्टी की शान बढ़ाता है। इसके लिए मैदा, आलू, मटर और मसाले चाहिए। सबसे पहले मैदा में थोड़ा तेल मिलाकर गूंध लें। अब आलू उबालकर मैश करें, फिर मटर भी उबालकर मिलाएं। इन दोनों मिश्रण में धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक आदि मसाले डालें। मैदा से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें, इनमें भरावन भरें और गर्म तेल में तलें। इन्हें गर्मागर्म परोसें।