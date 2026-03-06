बच्चों के लिए बनाएं बाजरे के ये स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स, उन्हें मिलेगा सही पोषण

बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खान-पान देना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। खासकर जब बात स्नैक्स की आती है। ऐसे में बाजरा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो बच्चों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई विटामिन होते हैं। आइए आज हम आपको बाजरे से बनने वाले ऐसे 4 स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और उन्हें भरपूर पोषण भी देंगे।

#1 बाजरे की टिक्की बाजरे की टिक्की एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए बाजरे का आटा, उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्की का मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने दें और फिर इन्हें चटनी या सॉस के साथ परोसें। ये टिक्कियां कुरकुरी होती हैं, जो बच्चों को पसंद आती हैं।

#2 बाजरे की खीर बाजरे की खीर एक मीठा व्यंजन है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए सबसे पहले बाजरे को धोकर 10-15 मिनट तक पानी में भिगो दें, फिर इसे कुकर में दूध और चीनी के साथ पकाएं। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसे ठंडा करके फ्रिज में रखें और फिर ठंडा-ठंडा परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है।

#3 बाजरे के पकोड़े बाजरे के पकोड़े एक कुरकुरा नाश्ता है, जिसे आप बारिश या सर्दी-गर्मी के मौसम में बना सकते हैं। इसके लिए बेसन, बाजरे का आटा, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर पकोड़ों का घोल तैयार करें। अब इस घोल से छोटे-छोटे पकोड़े तलें। इन्हें गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तलें। इन्हें ठंडा होने दें और फिर इन्हें चटनी या सॉस के साथ परोसें।

