अदरक की तरह दिखती है गलंगल जड़, डाइट में शामिल करना रहेगा फायदेमंद

अदरक की तरह दिखने वाली गलंगल जड़ एक मसाला है, जो कई सेहत के लाभ दे सकती है। यह थाई और इंडोनेशियाई खाने में खासतौर से इस्तेमाल होती है। गलंगल जड़ में सूजन कम करने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले गुण होते हैं, जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। इस लेख में हम आपको गलंगल जड़ के सेवन से मिलने वाले फायदों के बारे में बताएंगे तो आइए जानते हैं।

#1 पाचन क्रिया को सुधारने में है मददगार पाचन क्रिया को सुधारने में गलंगल जड़ खास भूमिका निभा सकती है। इसमें पाए जाने वाले तत्व पेट की सूजन और गैस की समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह कब्ज की समस्या को भी दूर कर सकती है। गलंगल जड़ का सेवन पाचन के लिए जरूरी तत्वों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे भोजन का पाचन सही तरीके से होता है और पेट की समस्याएं दूर होती हैं।

#2 सूजन को कर सकती है कम सूजन कई बीमारियों का कारण बन सकती है और इसे कम करने में गलंगल जड़ मददगार साबित हो सकती है। इसमें पाए जाने वाले तत्व सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। यह गुण शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा भी कम होता है। इसके अलावा गलंगल जड़ का सेवन करने से जोड़ों और मांसपेशियों की सूजन भी कम होती है।

#3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को दे सकती है मजबूती गलंगल जड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी सहायक हो सकती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर को संक्रमणों से लड़ने की ताकत देते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और वह बाहरी संक्रमणों का सामना करने में सक्षम होता है। गलंगल जड़ का सेवन करने से शरीर की अंदरूनी सूजन भी कम होती है, जिससे कई बीमारियों का खतरा भी कम होता है।

#4 सांस संबंधी समस्याओं का कर सकती है उपचार सांस संबंधी समस्याओं जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस आदि में भी गलंगल जड़ का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसके तत्व सांस नली की सूजन को कम करते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा यह फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है और खांसी जैसी समस्याओं को भी दूर करती है। गलंगल जड़ का नियमित सेवन करने से सांस संबंधी समस्याओं में काफी सुधार होता है।