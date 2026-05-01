रोटी से बनाकर खाएं ये 4 स्वादिष्ट स्नैक्स, आसान हैं रेसिपी

रोटी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है और आमतौर पर इसे सब्जी के साथ खाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रोटी से कई तरह के स्वादिष्ट स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, रोटी से बने स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको रोटी से बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट स्नैक्स की विधि बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 रोटी के कुरकुरे टुकड़े रोटी के कुरकुरे टुकड़े एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें ओवन या कढ़ाई में हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। अब इन पर नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा नींबू का रस डालकर मिलाएं। आप इसमें अपनी पसंदीदा चटनी भी डिप कर सकते हैं। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

#2 दही वाले रोल्स दही वाले रोल्स एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रोटी पर हरी चटनी लगाएं, फिर उस पर दही, खीरा, टमाटर और प्याज डालें। अब इसे अच्छी तरह से रोल करें और ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़कें। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। यह स्नैक खासतौर पर पार्टी या किसी विशेष अवसर पर परोसने के लिए उपयुक्त है।

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#3 पनीर टिक्का रोटी रोल पनीर टिक्का रोटी रोल एक स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को टिक्का मसाले में भिगोकर ग्रिल करें, फिर इसे रोटी में डालकर रोल बनाएं। आप इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी चटनी भी मिला सकते हैं। यह स्नैक खासतौर पर पार्टी या किसी विशेष अवसर पर परोसने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

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