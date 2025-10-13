त्योहारों पर मेहमानों के लिए अपने हाथों से बनाएं सोन पापड़ी, आसान होती है रेसिपी

दिवाली का त्योहार जल्द ही आने वाला है, जो अपने साथ खुशियां लेकर आता है। इस दिन सभी लोग दिल खोलकर मिठाइयां खाते हैं। ज्यादातर लोग इस पर्व पर रिश्तेदारों और प्रियजनों को सोन पापड़ी भेंट करते हैं। यह मुंह में घुल जाने वाली मिठाई होती है, जिसका स्वाद भी लाजवाब होता है। आप घर पर अपने हाथों से भी सोन पापड़ी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी आसान होती है।

सोन पापड़ी क्या होती है सोन पापड़ी? सोन पापड़ी एक देसी मिठाई है, जिसे दिवाली का पर्याय माना जाता है। इसे बेसन, मैदा, घी और चीनी से बनाया जाता है। यह परतदार मिठाई होती है, जो पंख जितनी मुलायम होती है। इसे मुंह में रखते ही यह घुल जाती है और इसे पिस्ता और बादाम से सजाकर परोसा जाता है। यह पूरी तरह से शाकाहारी होती है और इसमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल रंग नहीं मिलाया जाता है।

सामग्री सोन पापड़ी बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री सोन पापड़ी बनाने के लिए आपको किसी अनोखी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप रसोई में मौजूद आम सामग्रियों से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक से डेढ़ कप बेसन चाहिए होगा। इसके साथ आपको 250 ग्राम घी, डेढ़ कप पानी, आधा चम्मच कुटी हुई इलायची, डेढ़ कप मैदा, ढाई कप चीनी और 3 बड़े चम्मच दूध की जरूरत पड़ेगी। इसे सजाने के लिए आपको पिस्ता और बादाम की भी जरूरत पड़ेगी।

स्टेप 1 मैदा और बेसन को भूनें सोन पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में बेसन और मैदा को मिला लें। इसी दौरान एक गहरे बर्तन में घी गर्म कर लें। इसमें बेसन और मैदे वाला मिश्रण डालें और उसे सुनेहरा होने तक भून लें। इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए एक किनारे रख दें और बीच-बीच में मिलाते भी रहें। इसी समय चीनी और पानी को मिलाकर चाशनी तैयार कर लें, जिससे सोन पापड़ी में मिठास आएगी।