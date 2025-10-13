शादी को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 4 अच्छी आदतें, नहीं होगा लड़ाई-झगड़ा

शादी करने और उसे निभाने में जमीन-आसमान का फर्क होता है। ज्यादातर लोग शादी के बाद अपने पार्टनर को समय नहीं देते, जिससे रिश्ता कमजोर हो जाता है। ऐसे में लड़ाई-झगड़ा होने लगता है और जोड़े अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहने लगते हैं। शादी को खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको रोजाना प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये 4 अच्छी आदतें अपनाएं, जो प्यार को बढ़ाएंगी।

#1 सोने से पहले रोजाना कुछ देर बात करें ज्यादातर रिश्तों में झगड़ा इसलिए होता है, क्योंकि जोड़े एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इसके पीछे व्यस्तता का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको रोजाना सोने से पहले अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। इस दौरान अपना सारा ध्यान पार्टनर की बात सुनने पर ही लगाएं और उनसे उनके दिन के बारे में पूछें। इस दौरान आप एक दूसरे से अपनी परेशानियां, खुशियां और अहम निर्णय भी साझा कर पाएंगे।

#2 बाहर जाने से पहले और घर आने के बाद गले मिलें अगर शादीशुदा जीवन में प्यार न हो तो जोड़े दुखी रहने लगते हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए इंटिमेसी भी जरूरी होती है। ऐसे में आपको अपने पार्टनर को प्यार जताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। काम पर जाने से पहले अपने पार्टनर को गले लगाएं, ताकि वे आपके प्यार को महसूस कर सकें। ऐसे ही घर लौटने के बाद भी गले मिलें, ताकि थकान मिट जाए और सुकून भी महसूस हो।

#3 रोज एक दूसरे को प्यार जताने की कोशिश करें हर मजबूत रिश्ता प्रयास मांगता है, फिर चाहे आपकी शादी क्यों न हो गई हो। इसीलिए आपको अपने पार्टनर को रोजाना प्यार जताने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी हर छोटी-छोटी बात पर गौर करें, उनकी जरूरतों का ध्यान दें और जितना हो सके, उनकी मदद करें। साथ मिलकर भोजन करना, रोमांटिक फिल्में देखना, एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे की देखभाल करना और सैर पर जाना भी प्यार जताने के अच्छे तरीके हैं।