स्नैक्स के तौर पर बना लें कुरकुरे ब्रेड पकौड़े, मानसून में खाने का आएगा मजा
क्या है खबर?
ब्रेड पकौड़े एक स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता है, जिसे आप चाय के साथ कभी भी खा सकते हैं। यह खासतौर से बारिश के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि यह मन को तृप्त कर देता है। इस लेख में हम आपको इस स्नैक को बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप आसानी से घर पर भी इसे तैयार कर सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप इस बेहतरीन नाश्ते का आनंद ले सकते हैं।
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ब्रेड पकौड़े के लिए जरूरी सामग्री
ब्रेड और आलू की सामग्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ ब्रेड स्लाइस चाहिए होंगे। आप सफेद या भूरे रंग की ब्रेड का चयन कर सकते हैं। इसके बाद उबले हुए आलू की जरूरत होगी, जिन्हें अच्छे से मैश किया गया हो। इसके अलावा हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती भी चाहिए होंगी। इन चीजों को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले मिला सकते हैं।
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मसाले मिलाएं
एक बड़े कटोरे में मैश किए हुए आलू डालें और उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई अदरक और बारीक कटा हुई धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके साथ ही नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डालें। इन मसालों की मात्रा को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा करें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक समान मिश्रण बना लें, जिससे पकौड़े की फिलिंग तैयार हो जाएगी।
#2
ब्रेड स्लाइस को काटें
अगले स्टेप के लिए ब्रेड स्लाइस को 2 हिस्सों में काट लें। आप चाहें तो इन्हें चौकोर, आयताकार या त्रिकोणाकार में काट सकते हैं। इसके बाद तैयार आलू के मिश्रण को एक ब्रेड स्लाइस पर रखें और दूसरी स्लाइस को ऊपर रखें, जिससे एक सैंडविच बन जाए। इसी तरह सभी ब्रेड स्लाइस पर आलू का मिश्रण लगाकर सैंडविच बना लें। इस तरह आप अलग-अलग तरह के पकौड़े बना सकते हैं।
#3
बैटर तैयार करें
अब एक बड़े कटोरे में बेसन, नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि उसमें कोई गांठ न रहे और यह एक चिकना घोल बन जाए। बैटर बहुत पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि एकदम सही होना चाहिए, ताकि वह ब्रेड पकौड़े को अच्छे से ढक सके। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले भी शामिल कर सकते हैं।
#4
ब्रेड पकौड़े को तलें
अब गैस पर एक कढ़ाई रखें और उसमें तेल गर्म करें। तैयार बेसन के बैटर में ब्रेड के सैंडविच को अच्छे से डुबोकर गर्म तेल में डालें और सुनहरा होने तक तलें। सभी पकौड़ों को इसी तरह तलकर निकाल लें। आपके करारे ब्रेड पकौड़े तैयार हैं। इन्हें गर्मा-गर्म हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इस बेहतरीन नाश्ते का आनंद लें।