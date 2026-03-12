गर्मियों में बनाएं खाएं जापान का मशहूर टोफू, अदरक और सोया का ठंडा व्यंजन

गर्मियों में अधिकतर लोग ऐसे व्यंजन पसंद करते हैं, जो हल्के और पोषक तत्वों से भरपूर हों। जापान में इस मौसम में ठंडा टोफू, जिंजर और सोया का पकवान खाना पसंद किया जाता है। यह एक ऐसा व्यंजन है, जिसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी है। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताते हैं। इसे खाने से आपको ताजगी मिल जाएगी।

सामग्री इस व्यंजन के लिए जरूरी सामग्री इस जापानी व्यंजन को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, वो आपको आसानी से अपनी रसोई में मिल जाएंगी। बाकी चीजों को आप बाजार से ला सकते हैं। इसके लिए एक टोफू, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच तेल, एक चम्मच बारीक कटी अदरक, एक चम्मच बारीक कटा हरा प्याज, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच तिल, आधा छोटा चम्मच चीनी, नमक (स्वादानुसार), थोड़ी-सी सूखी लाल मिर्च और कुछ तिल के बीज लगेंगे।

स्टेप-1 इस तरह से व्यंजन की तैयारी शुरू करें सबसे पहले टोफू को एक घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद टोफू को पानी से निकालकर टुकड़ों में काट लें। अब एक कटोरे में सोया सॉस, सिरका, तेल, चीनी और नमक को अच्छे से मिलाएं। फिर इस मिश्रण में कटे हुए टोफू के टुकड़ों को डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें सूखी लाल मिर्च और तिल के बीज डालें।

Advertisement

स्टेप-2 इस तरह से व्यंजन को अंतिम रूप दें जब तिल के बीज सुनहरे हो जाएं तो इसमें बारीक कटी अदरक डालकर इसे 2 मिनट तक भूनें। इसके बाद इस मिश्रण में सोया सॉस वाला मिश्रण डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। फिर इस पर बारीक कटा हरा प्याज डालें। अब इस पर काली मिर्च का पाउडर छिड़क कर इसे हल्का-सा मिलाएं। इसके बाद इस व्यंजन को एक प्लेट में निकालकर ठंडा करके परोसें। यह व्यंजन आपके खाने में अलग स्वाद जोड़ सकता है।

Advertisement