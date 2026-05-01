गर्मियों के दौरान बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, आसान है रेसिपी

गर्मियों के दौरान कई लोग मिठाइयां खाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, अगर आप चाहें तो कुछ ऐसी मिठाइयां बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में आसानी से बनाई जा सकती हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 खजूर का हलवा सबसे पहले खजूर को पानी में भिगोकर मिक्सी में डालकर पीस लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें खजूर का पेस्ट डालें और इसे धीमी आंच पर भूनें। इसके बाद इसमें दूध, इलायची का पाउडर और थोड़ा-थोड़ा कर के गुड़ डालें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें काजू और बादाम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसे गर्मागर्म परोसें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें फाइबर और विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं।

#2 आम की बर्फी सबसे पहले आम के गूदे को मिक्सी में पीस लें और उसे एक पैन में डालकर पकाएं। फिर इसमें गाढ़ा दूध मिलाएं और इसे गाढ़ा होने तक पकने दें। अब इसमें इलायची का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें कटे हुए काजू और बादाम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को एक थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें, फिर इसे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह बर्फी न केवल स्वादिष्ट होगी, बल्कि इसमें विटामिन-C भी होगा।

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#3 बेसन के लड्डू सबसे पहले बेसन को घी में भूनें, फिर इसमें गाढ़ा दूध मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और उसमें कटे हुए बादाम डालें। इसके बाद इस मिश्रण को छोटे-छोटे लड्डू बनाकर परोसें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें प्रोटीन और फाइबर भी होते हैं। इसके अलावा यह लड्डू बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। आप इन्हें किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।

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#4 पनीर की बर्फी सबसे पहले पनीर को कदूकस करें, फिर उसे जब तक वह गाढ़ा न हो जाए तब तक उसे एक पैन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें अच्छी तरह गाढ़ा दूध और इलायची का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर इसे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह बर्फी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं।