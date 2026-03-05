बैंगन से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

बैंगन एक ऐसी सब्जी है, जो भारतीय रसोई में काफी लोकप्रिय है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको बैंगन से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। इन व्यंजनों की रेसिपी आसान है और इन्हें घर पर बनाना बहुत ही सरल है तो आइए बिना किसी देर के इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 बैंगन का भरता बैंगन का भरता एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे खासतौर पर पंजाब में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बड़े आकार के बैंगन को आंच में भून लें, फिर उसे छीलकर उसकी गुठली निकाल लें। अब कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद भुने हुए बैंगन को मैश करके इसमें मिलाएं और मसालों जैसे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

#2 बैंगन की सब्जी बैंगन की सब्जी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए बैंगन को तल लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालकर मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और नमक मिलाएं। अंत में तले हुए बैंगन डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं।

#3 भरवां बैंगन भरवां बैंगन एक खास तरह का व्यंजन है, जिसमें मसालेदार मिश्रण भरा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छोटे-छोटे गोल आकार में कटे हुए बैंगन को बीच से काट लें। अब इन कटे हुए भागों में मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर तैयार करें। इसके बाद इन मसालों को बैंगन के अंदर भरकर तैयार करें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके इन्हें धीमी आंच पर पकाएं।

#4 बैंगन का पुलाव बैंगनी पुलाव एक सरल और जल्दी बनने वाला व्यंजन है, जिसमें चावल और सब्जियों दोनों का मिश्रण होता है। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग आदि डालें। प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं, फिर टमाटर, हरी मिर्च डालें, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक आदि मिलाएं। अंत में धोए हुए चावल और छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए बैंगन डालकर धीमी आंच पर पकाएं।