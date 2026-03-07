सहजन के फूल भी खान-पान में हो सकते हैं शामिल, इससे बनाएं ये पौष्टिक व्यंजन

सहजन के पौधे में उगने वाले फूलों का भी खान-पान में इस्तेमाल होता है। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और कई पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। आमतौर पर सहजन के फूलों का उपयोग सूप या सब्जी में किया जाता है। हालांकि, आज हम आपको इससे बनने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताने वाले हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने में एक नया ट्विस्ट ला सकते हैं।

#1 सहजन के फूल की टिक्की सहजन के फूल की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलू, बेसन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सहजन के फूल को मिलाकर मसाले डालें। फिर इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल गर्म करके सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 सहजन के फूल का पराठा सहजन के फूल का पराठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के खाने में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटा हुआ सहजन का फूल, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसाले मिलाकर आटा गूंथ लें। फिर इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर घी लगाकर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#3 सहजन के फूल की सब्जी सहजन के फूल की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने परिवार को खास मौकों पर परोस सकते हैं। इसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर ग्रेवी तैयार करें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ सहजन का फूल डालकर पकाएं। इसे धीमी आंच पर अच्छे से पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे रोटी या चावल के साथ परोसें और आनंद लेकर इसका सेवन करें।

#4 सहजन के फूल का पुलाव सहजन के फूल का पुलाव एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप रात के खाने में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा और तेजपत्ता डालें और प्याज, टमाटर और मसाले मिलाएं। अब इसमें बारीक कटा हुआ सहजन का फूल डालें और थोड़ी देर पकने दें। अंत में भिगोए हुए चावल डालकर पकाएं, जब तक कि वे पूरी तरह से पक न जाएं।