ब्रोकली से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जो अपनी खास बनावट और सेहतमंद गुणों के लिए जानी जाती है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर लोग इसे भाप में पकाकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रोकली से कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें ब्रोकली से बनाया जा सकता है।

#1 ब्रोकली के परांठे ब्रोकली के परांठे एक बेहतरीन नाश्ता हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्रोकली को बारीक काट लें, फिर इसे आटे के साथ गूंधें। इसमें थोड़ा-सा नमक, अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को बेलकर तवे पर सेंके। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे दही या अचार के साथ परोसें और इसका आनंद लें।

#2 ब्रोकली का सूप ब्रोकली का सूप एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ब्रोकली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे पानी में उबालें। जब यह नरम हो जाए तो इसे मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को पैन में डालकर उसमें दूध, नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा मक्खन मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक पकाएं और गर्मागर्म परोसें। यह सूप न केवल पौष्टिक है बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है।

#3 ब्रोकली के कबाब ब्रोकली के कबाब एक बेहतरीन स्नैक हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्रोकली को बारीक काट लें, फिर इसमें उबले हुए आलू, अदरक-लहसुन पेस्ट, बेसन, नमक और मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण से छोटे-छोटे कबाब बनाएं और इन्हें तवे पर सेंकें या तेल में तल लें। ये कबाब न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहतमंद भी हैं। इन्हें हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें।

#4 ब्रोकली का पुलाव ब्रोकली का पुलाव एक अलग तरह का पुलाव हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबाल लें। अब पैन में तेल गर्म करें, उसमें जीरा डालें, फिर प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई ब्रोकली, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इसके बाद उबले हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और नमक डालकर पकाएं। गर्मागर्म पुलाव तैयार है।