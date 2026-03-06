गर्मियों के दौरान जौ से बने ये 5 लजीज मीठे व्यंजन बढ़ा देंगे त्योहारों की मिठास

गर्मियों के दौरान कुछ मीठा खाने का मन हो तो जौ के आटे से बने मीठे व्यंजन एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। जौ के आटे में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो इसे डायबिटीज के रोगियों के लिए भी उपयुक्त बनाता है। यह फाइबर का अच्छा स्रोत है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको जौ के आटे से बनाए जाने वाले मीठे व्यंजन की रेसिपी बताते हैं।

#1 जौ के आटे की बर्फी जौ के आटे की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जौ का आटा भून लें, फिर इसमें बारीक कटे मेवे डालें। एक अलग बर्तन में पानी और चीनी को उबालकर चाशनी बना लें और उसे भुने आटे में मिलाएं। मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर इसे काटकर बर्फी के टुकड़े बना लें। यह मीठा व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

#2 जौ के आटे का हलवा जौ के आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले घी में सूजी और जौ का आटा भूनें, फिर इसमें दूध और चीनी मिलाकर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद कटे हुए मेवे डालकर सजाएं और गर्मा-गर्म परोसें। आप चाहें तो इसमें केसर और इलायची जैसे खाद्य पदार्थ भी शामिल कर सकते हैं। यह हलवा घर में सभी को पसंद आएगा।

#3 जौ के आटे की कुकीज जौ के आटे की कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मक्खन और चीनी को फेंटे, फिर इसमें दही डालकर मिलाएं। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिलाएं। इसके बाद इसमें जौ का आटा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर बेकिंग ट्रे पर रखें और 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में 10-15 मिनट तक बेक करें। आपकी कुकीज तैयार हैं, जिन्हें आप गर्मा-गर्म परोस सकते हैं।

#4 जौ के आटे का केक जौ के आटे का केक बनाने के लिए सबसे पहले दही, चीनी और तेल को एक साथ फेंटें। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिलाएं। इसके बाद इसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इस मिश्रण को बेकिंग पैन में डालकर 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखें और 25-30 मिनट तक बेक करें। आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक केक तैयार है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खा सकते हैं।