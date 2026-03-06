पत्तेदार धनिये से बनाकर खाएं ये 5 चटपटी चटनियां, आसान हैं रेसिपी

पत्तेदार धनिया न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदे भी देता है। आमतौर पर इसे सलाद या सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको पत्तेदार धनिये से बनने वाली कुछ ऐसी चटपटी चटनी की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी। इन चटनियों को बनाना बहुत आसान है और ये आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देंगी।

#1 हरी मिर्च और पत्तेदार धनिये की चटनी हरी मिर्च और पत्तेदार धनिये की चटनी एकदम तीखी और मसालेदार होती है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ हरी मिर्च, थोड़ा सा पत्तेदार धनिया, लहसुन की कलियां, नमक और नींबू का रस चाहिए। सभी चीजों को एक साथ पीस लें। यह चटनी समोसे, पकौड़े या किसी भी स्नैक्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसका तीखा स्वाद आपके खाने को एक नया मोड़ देगा।

#2 नारियल और पत्तेदार धनिये की चटनी नारियल और पत्तेदार धनिये की चटनी एक अनोखा मेल है, जो आपके खाने को खास बना सकती है। इसके लिए आपको ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल, थोड़ा सा पत्तेदार धनिया, हरी मिर्च, नमक और इमली की गिरी चाहिए। इन सभी चीजों को पीस लें। यह चटनी डोसा या इडली के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसका मीठा और खट्टा स्वाद आपके खाने को एक नया मोड़ देगा।

#3 पत्तेदार धनिये और दही की चटनी पत्तेदार धनिये और दही की चटनी एकदम ताजगी भरी होती है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए आपको ताजा दही, थोड़ा सा पत्तेदार धनिया, जीरा, नमक और हरी मिर्च चाहिए। इन सभी चीजों को पीस लें। यह चटनी रोटी या परांठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद आपके खाने को एक नया मोड़ देगा।

#4 पत्तेदार धनिये और पुदीने की चटनी पुदीना और पत्तेदार धनिये की चटनी एकदम ताजगी भरी होती है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए आपको ताजा पुदीना पत्तियां, थोड़ा सा पत्तेदार धनिया, जीरा, नमक और नींबू का रस चाहिए। इन सभी चीजों को पीस लें। यह चटनी समोसे, पकौड़े या किसी भी स्नैक्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसका तीखा और खट्टा स्वाद आपके खाने को एक नया मोड़ देगा।