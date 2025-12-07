महंगे उत्पाद नहीं, बल्कि ये है माधुरी दीक्षित की निखरी और चमकदार त्वचा का राज

माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनकी सुंदरता के आगे नई सदी की अदाकाराएं भी फीकी पड़ जाती हैं। उनकी त्वचा को देखकर इस बात का अंदाजा बिलकुल नहीं लगाया जा सकता कि वह 58 साल की हैं। अब उन्होंने खुद अपनी निखरी त्वचा का राज बताया है, जो कि कोई महंगा उत्पाद या उपचार नहीं है। इसका खुलासा उन्होंने रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में किया है।

त्वचा माधुरी त्वचा को कैसे बनाए रखती हैं निखरी? माधुरी मानती हैं कि केवल त्वचा की देखभाल करना ही निखार के लिए काफी नहीं होता। उन्होंने कहा, "चाहे आप कितनी भी त्वचा की देखभाल कर लें, लेकिन जब तक आपके अंदर सकारात्मकता और शांति नहीं होगी तब तक सुंदरता त्वचा की गहराई तक नहीं जाएगी।" उनके मुताबिक, केवल चेहरे पर लोशन और औषधि लगाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को सकारात्मक बनाए रखना। इससे समझा जा सकता है कि उनका यह नजरिया उनकी त्वचा को निखार देता है।

सकारात्मकता माधुरी की सकारात्मकता है उनकी ताकत माधुरी हर वक्त अपने आपको सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करती हैं, जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उनके नजरिए के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं हर चीज को लेकर सकारात्मक रहती हूं और कभी किसी के बारे में नकारात्मक नहीं सोचती। मुझे लोग बहुत पसंद हैं। मुझे लोगों से बात करना और उनके जीवन के बारे में जानना अच्छा लगता है।" वह बहुत सरल स्वाभाव की हैं और जमीन से जुड़ी हुई हैं।

ध्यान ध्यान लगाने से मिलती है सकारात्मक रहने में मदद माधुरी मानती हैं कि जमीन से जुड़े रहना सुंदर रहने में मदद करता है। ध्यान लगाना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माधुरी ने बताया, "कभी-कभी मैं ध्यान लगाती हूं। यह भी जरूरी है।" वह या तो ओमकार करती हैं या गायत्री मंत्र पढ़ती हैं। वह या तो दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार या रोजाना ध्यान लगाती हैं। माधुरी का संदेश स्पष्ट है, "सुंदरता तब बढ़ती है जब मन शांत हो, विचार दयालु हों और दिल खुला रहे।"

स्किनकेयर रूटीन कैसा है माधुरी का स्किनकेयर रूटीन? माधुरी सकारात्मक रहने के साथ-साथ त्वचा का ख्याल भी रखती हैं। सुबह के समय वह क्लींजर से चेहरे को साफ करके टोनर और गुलाब जल लगाती हैं। इसके बाद वह विटामिन-C सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हैं। रात को सोने से पहले वह क्लींजिंग बाम, माईसेलर वॉटर, क्लींजर और पानी की मदद से मेकअप साफ करती हैं। इसके बाद वह टोनर, विटामिन-C सीरम, मॉइस्चराइजर और आई क्रीम लगाती हैं।