घर की हवा को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं ये 5 इंडोर पौधे

घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि नियमित सफाई, हवा का आवागमन सुनिश्चित करना और महक फैलाने वाले उपाय अपनाना। हालांकि, इनके अलावा भी एक और तरीका है और वह है घर के अंदर पौधों को लगाना। कुछ ऐसे इंडोर पौधे हैं, जो घर के अंदर की हवा को साफ करने के साथ-साथ सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं। आइए आज ऐसे पांच पौधों के बारे में जानते हैं।

#1 स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट को सांप के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां लंबी और खड़ी होती हैं, जो सांप के आकार की तरह दिखती हैं। इस पौधे की खासियत है कि यह हवा से हानिकारक तत्वों को सोखकर हवा को साफ करने में मदद करता है। इस पौधे की देखभाल करना भी आसान है। इसे ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे हल्की रोशनी में रखना चाहिए।

#2 पीस लिली पीस लिली एक ऐसा पौधा है, जो हवा से हानिकारक तत्वों को सोखकर उसे साफ करता है। इसके अलावा यह पौधा घर के माहौल को भी ठंडा रखता है। इस पौधे की देखभाल करना भी आसान है। इसे ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे हल्की रोशनी में रखना चाहिए। इसके अलावा इसे हफ्ते में एक बार पानी देना पर्याप्त है।

#3 तुलसी तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखता है। यह धार्मिक पूजा-पाठ से लेकर औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके साथ ही यह घर की हवा को भी साफ करता है। तुलसी के पौधे में ऐसे गुण होते हैं, जो हवा के कीटाणुओं को खत्म करते हैं। इसके अलावा यह घर के आसपास की हवा को ताजगी भी देता है। हालांकि, इस पौधे की देखभाल के लिए इसे धूप में रखना जरूरी है।

#4 एलोवेरा एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद होता है। इसके साथ ही एलोवेरा का पौधा घर की हवा से हानिकारक गैसों को दूर करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यह पौधा घर के वातावरण को ठंडा रखता है। एलोवेरा के पौधे की देखभाल करना भी आसान है। इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और इसे हल्की रोशनी में रखना चाहिए।